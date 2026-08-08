एक दो तीन चार, कावड़ियों की आई लंबी कतार

एक दो तीन चार, कावड़ियों की आई लंबी कतार
श्रावण माह की कांवड़ यात्रा में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी, जिसमें रिमझिम बारिश और तेज धूप के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। भक्तों ने ब्रजघाट से गंगाजल भरकर अपनी यात्रा शुरू की। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और शिवभक्तों से निर्धारित मार्गों का पालन करने की अपील की है।
श्रावण माह की पावन कांवड़ यात्रा अपने पूरे जोर पर है। शनिवार को गंगानगरी में शिवभक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह हुई रिमझिम वर्षा के बाद तेज धूप भी शिवभक्तों के उत्साह को तनिक भी कम नहीं कर सकी।हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोषों के बीच हाईवे, कांवड़ पटरी और प्रमुख कांवड़ मार्ग भगवा रंग में पूरी तरह रंगे दिखाई दिए। दूर-दूर तक कंधों पर सजी आकर्षक कांवड़ों की कतारें, डीजे की शिवधुनों पर झूमते श्रद्धालु और सेवा शिविरों में हो रही निःस्वार्थ सेवा ने पूरे वातावरण को शिवमय बना दिया। 30 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में शिवभक्त ब्रजघाट से पवित्र गंगाजल भरकर अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए।आगामी
तीन दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेष रूप से दस अगस्त से डाक कांवड़ के शुरू होने के साथ यात्रा और अधिक तेज गति पकड़ने की उम्मीद है। 11 अगस्त को क्षेत्रभर के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। शनिवा को पूरे दिन शिवभक्तों का उत्साह चरम पर रहा। सुबह से ही आरती स्थल, घंटाघर घाट, नत्थु घाट और अन्य गंगाघाटों पर जल भरने वालों की लंबी कतारें लगी रहीं। रिमझिम वर्षा के बाद तपिश गर्मी के बावजूद शिवभक्त पूरे जोश और भक्ति के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे।हाईवे और कांवड़ पटरी पर दिनभर अलग ही दृश्य देखने को मिला। कई आकर्षक झांकियों और सुंदर कांवड़ों ने लोगों का ध्यान खींचा। जगह-जगह सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से लगाए गए सेवा शिविरों में भोजन, फल, शीतल पेय, प्राथमिक उपचार और विश्राम की व्यवस्थाएं भी जारी रहीं। एसडीएम श्रीराम सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रमुख कांवड़ मार्गों, स्नान घाटों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है।यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी चौबीसों घंटे अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं ताकि शिवभक्तों की यात्रा सुरक्षित, सुचारु और व्यवस्थित बनी रहे। उन्होंने शिव भक्तों से अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें, यातायात एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें तथा स्वच्छ और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के संचालन में प्रशासन का सहयोग करें।
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।