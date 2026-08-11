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भक्त मंडली ने निकाली आठवीं डाक कांवड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में सावन की शिवरात्रि पर श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर की भक्त मंडली द्वारा आठवीं विशाल डाक कांवड़ उठाई गई। यात्रा में 20 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। राजघाट से दो डाक कांवड़ लाई गईं। एक कांवड़ भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई गई, दूसरी खेरेश्वर मंदिर में अर्पित की गई।

भक्त मंडली ने निकाली आठवीं डाक कांवड़

अलीगढ़। सावन की शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुदामापुरी स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर की भक्त मंडली द्वारा रामघाट से आठवीं विशाल डाक कांवड़ उठाई गई। कांवड़ यात्रा में 20 से अधिक श्रद्धालु शामिल रहे। भक्त मंडली द्वारा राजघाट से दो विशाल डाक कांवड़ लाई गईं। एक विशाल डाक कांवड़ मंगलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई गई, जबकि दूसरी विशाल डाक कांवड़ खेरेश्वर मंदिर में चढ़ाई गई। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। कांवड़ यात्रा में काकू मंगलेश्वर, केशव मंगलेश्वर, यश गौतम, गोलू पंडित, अभिषेक, विक्की, यश सक्सेना, कृष्णा, अमन भारद्वाज, गिन्नी, अमन, दिव्यांशु, रमन, शिवा शामिल रहे।

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