रंग-बिरंगी कांवड़ों से गुलजार हुआ दिल्ली हाईवे
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रुड़की, संवाददाता। कांवड़ यात्रा में दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पूरी तरह शिवमय हो गया है। रंग-बिरंगी, आकर्षक और भव्य कांवड़ों के साथ लाखों शिवभक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। भगवा वस्त्रों में सजे कांवड़ियों की लंबी कतारों से हाईवे गुलजार है। हाईवे पर कई स्थानों पर पैदल चलने तक की जगह नहीं बच रही, जबकि कांवड़ पटरी पर अब श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कम होने लगी है।
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