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जाटव समाज के विकास के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं - राही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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मिलक में रविवार को विवाह मंडप में अखिल भारतीय जाटव महासभा द्वारा विशाल जाटव सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सैकड़ों जाटव समाज के लोग शरीक हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रघुवीर सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के नेता राधे श्याम राही रहे।

जाटव समाज के विकास के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं - राही

मिलक। रविवार को क्षेत्र के पटवाई मार्ग स्थित विवाह मंडप में अखिल भारतीय जाटव महासभा के तत्वावधान में विशाल जाटव सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में क्षेत्र भर से जाटव समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रघुवीर सिंह और मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के नेता राधे श्याम राही रहे।सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि जाटव समाज देश की रीढ़ है। समाज के विकास के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है।

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