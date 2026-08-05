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जोजो कैंप वन क्षेत्र से 20 हजार टन लौह अयस्क की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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नोवामुंडी के जोजो कैंप में बंद पड़ी खदान से 20,000 टन लौह अयस्क चोरी हुआ है। रघुनाथ मुंडा ने इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और माफिया गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चोरी की जांच के लिए वन विभाग जांच करेगा और अवैध मशीनों को भी जब्त किया जाएगा।

जोजो कैंप वन क्षेत्र से 20 हजार टन लौह अयस्क की चोरी

नोवामुंडी, संवाददाता। नोवामुंडी वन क्षेत्र के जोजो कैंप स्थित एमएन घोष हाटिंग के पास वर्षों से बंद पड़े खदान से सोमवार देर रात को बीस हजार टन लौह अयस्क चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। नोवामुंडी के रघुनाथ मुंडा ने वन विभाग से नोवामुंडी बस्ती गांव के मुंडा मनवीर सुरेन, सुनील सुरेन और मझगांव खड़पोस के रहने वाले शाहबाज खान के खिलाफ लौह अयस्क की चोरी का प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। रघुनाथ मुंडा ने वन विभाग में सौंपे आवेदन में बताया है कि एमएन घोष हाटिंग के पास वर्षों से सुनील खिरवाल की लौह अयस्क खदान बंद है।

वन क्षेत्र से एनओसी नहीं मिलने के कारण खदान नहीं खुल पाया। मौका पाकर सोमवार रात को माफिया गिरोह ने मिलकर लौह अयस्क की चोरी कर लिए है। लौह अयस्क चोरी के लिए प्रयुक्त किए गए पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन को नोवामुंडी बस्ती पंचायत के अनिल खिरवाल खदान के पास अवैध रूप से संचालित खदान के पास खड़ी कर दी गई है। नोवामुंडी वनक्षेत्र के फोरेस्टर आलोक कुमार महतो से बताया कि रघुनाथ मुंडा ने वन विभाग में लिखित रूप में सूचना दी है। बुधवार स्थल जांच कर चोरी गई क्षेत्र की मापी की जाएगी। खदान से उठाई गई लौह अयस्क के आधार पर माफिया गिरोह के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके पहले भी हेसापी से लौह अयस्क चोरी करने खिलाफ अज्ञात माफिया गिरोह पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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