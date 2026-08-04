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गंगनहर पटरी पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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मुरादनगर में कांवडियों का सैलाब उमड़ रहा है, जहां 24 घंटे में 20,000 से अधिक भक्त गंगनहर पटरी से निकल चुके हैं। हरिद्वार से जल लेकर आने वाले शिवभक्त मनमोहक झांकियों के साथ आए हैं। शहर के लोग शाम से ही कांवड़ियों को देखने के लिए जुटने लगे हैं।

गंगनहर पटरी पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा

मुरादनगर, चंद्रशेखर त्यागी। गंगनहर पटरी पर कांवडियों का सैलाब उमड़ रहा है। 24 घंटे के अंदर गंगनहर पटरी से बीस हजार से अधिक भक्त निकल चुके हैं। शिवभक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा। हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ियां मनमोहक झांकियां लेकर आ रहे है। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर हर तरह भगवाधारी शिवभक्त ही दिखाई दे रहे। झांकियां देखने के लिए शहर के लोग शाम सात बजे से ही आना शुरु हो जाते हैं। गोविन्दपुरी से लेकर सीकरी पेट्रोल पंप तक हजारों लोग शाम सात बजे से रात बारह बजे तक कांवड़ियों को देखने के लिए सड़क पर आते है।

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लोग कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत कर रहे है। इसके अलावा गंगनहर पटरी पर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा जाने वाले भक्त निकल रहे। 24 घंटे के अंदर बीस हजार से अधिक कांवडिया निकल चुके है।

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