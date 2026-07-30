नीलकंठ धाम में उमड़ा भक्तों का हुजूम
श्रावण माह की कांवड़ यात्रा के पहले दिन नीलकंठ महादेव मंदिर में डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु आए। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भक्त भगवान शिव का दर्शन करने के लिए पवित्र गंगा घाटों से जल लेकर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए।
श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के पहले दिन नीलकंठ महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। देर रात तक डेढ़ लाख से अधिक शिवभक्तों ने गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। पूरे दिन मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र 'बोल बम' के जयकारों से गूंजता रहा।
श्रद्धालुओं की उपस्थिति
ब्रह्ममुहूर्त से ही नीलकंठ धाम में जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया था। श्रद्धालु ऋषिकेश, मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम होते हुए पैदल और वाहनों से मंदिर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने गंगा घाटों पर स्नान कर कांवड़ में गंगाजल भरा और फिर लंबी कतारों में लगकर भगवान शिव के दर्शन कर जलाभिषेक किया। शिवभक्तों की भारी भीड़ के चलते स्वर्गाश्रम क्षेत्र दिनभर गुलजार रहा।
सुरक्षा व्यवस्था
केसरिया वस्त्रों में कांवड़ियों के जत्थे लगातार नीलकंठ धाम की ओर बढ़ते रहे। देर रात तक डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके थे। यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और वन विभाग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। पैदल और मोटर मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा, जबकि वन क्षेत्र से गुजरने वाले मार्ग पर वनकर्मियों की टीमें लगातार गश्त करती रहीं। एसएसपी सर्वेश पंवार ने बताया कि कांवड़ मेले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ड्रोन के माध्यम से भी लगातार निगरानी की जा रही है। सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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