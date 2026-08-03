कांवड़ियों के जत्थों के चलते भरी रहीं शहर की सड़कें

कछला से गंगा जल भरकर ट्रैक्टर पर सवार होकर वापस लौटते कांवड़िया, मेडिकल तिराहे से बाईपास की ओर जाते हुये।

बदायूं, संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। दूरदराज से आने वाले भोले के भक्तों के साथ ही स्थानीय कांवड़िया भी कांवड़ लेने के लिए कछला गंगा घाट की ओर रवाना हुए तो शहर के बाहर और अंदर दोनों ही कांवड़रूट व्यस्त रहे। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और ज्यादा मुस्तैदी बरतनी शुरू कर दी। सावन माह का शुभारंभ बीते गुरूवार से हुआ तो शुक्रवार से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। कांवड़ यात्रा शुरू होने पर दूर-दराज जैसे पीलीभीत, शाहजहांपुर और बरेली के भोले भक्त कछला गंगा घाट की ओर निकले।

कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी दूरदराज से आने वाले श्रद्धालु शनिवार की देर रात तक कछला गंगा घाट से कांवड़ लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। रविवार की सुबह भी अपने निजी वाहनों से दूरदराज से आए कांवड़िया कछला गंगा घाट की ओर गए तो स्थानीय कांवड़िया भी बड़ी संख्या में कछला गंगा घाट पहुंचे। कछला गंगा घाट पर पिछले तीन दिनों से भोर से ही भोलेभक्त पहुंच रहे हैं इस वजह से वहां का नजारा भोले की भक्ति में रम गया है।

पुलिस प्रशासन की चौकसी इस बार पहले सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए रविवार की शाम तक कांवड़ियों की संख्या काफी रही। कांवड़ियों के जत्थों के चलते शहर की सभी सड़कें भरी रहीं। रविवार की रात तक कांवड़ियों की संख्या बढ़ती रही तो पुलिस ने भी चौकसी बढ़ा दी।

आगामी पर्व की संभावना फिलहाल सोमवार की सुबह तक अभी और ज्यादा भोलेभक्तों के कछला गंगा घाट पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। सभी भोले भक्त सोमवार को अपने-अपने शिवालयों पर जाकर जलाभिषेक करेंगे। पहले सोमवार को जहां कांवड़ियों की संख्या ज्यादा रही तो माना जा रहा है कि अब अगले सोमवार से भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी।