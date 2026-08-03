Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धलुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
Follow us on Google News
share

अलीगंज । निज संवाददाता प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में ​सावन मास की

सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धलुओं की भीड़

अलीगंज । निज संवाददाता प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में ​सावन मास की पहली सोमवारी पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और फूल-माला लिए भक्त अपनी बारी के इंतजार में लंबी-लंबी कतारों में खड़े नजर आए। सुबह से ही शिवालयों में 'हर-हर महादेव', 'ओम नम: शिवाय' और 'जय भोलेनाथ' के जयकारों की गूंज आ रही थी। इस दौरान बाबा भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया तथा सुबह महाआरती के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और आरोग्य की कमाना की।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: सावन की पहली सोमवारी पर हर-हर महादेव से गूंजे बिक्रमगंज के शिवालय

सावन माह की पहली सोमवारी का बड़ा ही धर्मिक महत्व है। इस दिन महिलाएं सोमवारी का व्रत रखती है।

ये भी पढ़ें:Pakur News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
ये भी पढ़ें:Khagaria News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी कांवरियों की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh Jamui News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।