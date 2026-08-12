काशी-धाम में बही भक्ति-गंगा, तन-मन हुआ चंगा

वाराणसी, हिटी। सावन की पहली मास शिवरात्रि, मंगलवार को भारी संख्या में श्रद्धालु-कांवरिया श्रीविश्वनाथ का जलाभिषेक करने काशी आए। गंगा स्नान के बाद धाम बाबा का दर्शन-अभिषेक किया। मंगलवार को सैकड़ो डाक बम भी प्रयागराज से त्रिवेणी का पवित्र जल लेकर विश्वनाथ धाम पहुंचे। इनमें बच्चे भी थे। सभी ने बोल बम और हर-हर महादेव के घोष के बीच देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक किया। मंगला आरती से सुबह 10 बजे और फिर अपराह्न तीन से मंदिर का पट बंद होने तक शिवभक्तों की भारी संख्या ने सोमवार सरीखा ही माहौल बना दिया था। मंगलवार शाम छह बजे तक तीन लाख से अधिक शिवभक्त धाम में पूजन-अभिषेक कर चुके थे। प्रशासन ने पूरे मंदिर परिक्षेत्र में सुरक्षा के चौकस प्रबंध किए थे। हिंदी मास के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में मान्यता है। महादेव के पूजन-अर्चन के लिए त्रयोदशी के साथ चतुर्दशी तिथि भी अति श्रेष्ठ मानी जाती है। देव पूजन की शास्त्रीय परंपरा के अनुसार इन विशिष्ट तिथियों का क्रमश: सोम और मंगलवार से संयोग हो जाए तो उनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार सावन के सोमवार को त्रयोदशी एवं मंगलवार को चतुर्दशी का दुर्लभ संयोग मिला जिसका शिवभक्तों ने भरपूर लाभ लिया। सोमवार की अपार भीड़ के चलते बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन से वंचित श्रद्धालुओं, कांवरियों ने मंगलवार का दिन चुना। धाम के अर्चकों और स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, मास शिवरात्रि पर दर्शन-अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं ने मंगला आरती के काफी पहले ही धाम के गेट नंबर-2 एवं 4 पर कतार लगा ली थी। धाम में लगभग 3.45 बजे मंगला आरती की पूर्णता का प्रतीक घंटनाद हुआ, इधर भक्तों ने हर-हर महादेव के घोष से वातावरण में आस्था की ऊर्जा भर दी। कपाट खुलने के समय दर्शनार्थियों की एक कतार ज्ञानवापी से गोदौलिया होते हुए दशाश्वमेध तो दूसरी ओर की कतार बुलानाला के आगे तक लगी थी। ये कतारें सुबह नौ बजे के बाद सिकुड़ती दिखीं। ललिता घाट के गंगाद्वार से भी बहुतेरे भक्त दर्शन पूजन के लिए धाम पहुंचे। उधर, दशाश्वमेध के साथ ही अहिल्याबाई, चौसट्ठी आदि घाटों पर कांवरियों की भीड़ दोपहर बाद तक दिखी। गंगातट से लेकर पूरा मंदिर क्षेत्र सोमवार की तरह ही केसरिया दिख रहा था.