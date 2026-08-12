काशी-धाम में बही भक्ति-गंगा, तन-मन हुआ चंगा
वाराणसी, हिटी। सावन की पहली मास शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए मौजूद थी। 3 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन-पूजन किया। अन्य प्रमुख शिवालयों में भी भीड़ देखी गई। संजय ने 50 लीटर जल लेकर अपने दोस्तों के साथ यात्रा की, जबकि बच्चों ने माता-पिता की खुशी के लिए जल चढ़ाया।
वाराणसी, हिटी। सावन की पहली मास शिवरात्रि, मंगलवार को भारी संख्या में श्रद्धालु-कांवरिया श्रीविश्वनाथ का जलाभिषेक करने काशी आए। गंगा स्नान के बाद धाम बाबा का दर्शन-अभिषेक किया। मंगलवार को सैकड़ो डाक बम भी प्रयागराज से त्रिवेणी का पवित्र जल लेकर विश्वनाथ धाम पहुंचे। इनमें बच्चे भी थे। सभी ने बोल बम और हर-हर महादेव के घोष के बीच देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक किया। मंगला आरती से सुबह 10 बजे और फिर अपराह्न तीन से मंदिर का पट बंद होने तक शिवभक्तों की भारी संख्या ने सोमवार सरीखा ही माहौल बना दिया था। मंगलवार शाम छह बजे तक तीन लाख से अधिक शिवभक्त धाम में पूजन-अभिषेक कर चुके थे। प्रशासन ने पूरे मंदिर परिक्षेत्र में सुरक्षा के चौकस प्रबंध किए थे। हिंदी मास के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में मान्यता है। महादेव के पूजन-अर्चन के लिए त्रयोदशी के साथ चतुर्दशी तिथि भी अति श्रेष्ठ मानी जाती है। देव पूजन की शास्त्रीय परंपरा के अनुसार इन विशिष्ट तिथियों का क्रमश: सोम और मंगलवार से संयोग हो जाए तो उनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार सावन के सोमवार को त्रयोदशी एवं मंगलवार को चतुर्दशी का दुर्लभ संयोग मिला जिसका शिवभक्तों ने भरपूर लाभ लिया। सोमवार की अपार भीड़ के चलते बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन से वंचित श्रद्धालुओं, कांवरियों ने मंगलवार का दिन चुना। धाम के अर्चकों और स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, मास शिवरात्रि पर दर्शन-अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं ने मंगला आरती के काफी पहले ही धाम के गेट नंबर-2 एवं 4 पर कतार लगा ली थी। धाम में लगभग 3.45 बजे मंगला आरती की पूर्णता का प्रतीक घंटनाद हुआ, इधर भक्तों ने हर-हर महादेव के घोष से वातावरण में आस्था की ऊर्जा भर दी। कपाट खुलने के समय दर्शनार्थियों की एक कतार ज्ञानवापी से गोदौलिया होते हुए दशाश्वमेध तो दूसरी ओर की कतार बुलानाला के आगे तक लगी थी। ये कतारें सुबह नौ बजे के बाद सिकुड़ती दिखीं। ललिता घाट के गंगाद्वार से भी बहुतेरे भक्त दर्शन पूजन के लिए धाम पहुंचे। उधर, दशाश्वमेध के साथ ही अहिल्याबाई, चौसट्ठी आदि घाटों पर कांवरियों की भीड़ दोपहर बाद तक दिखी। गंगातट से लेकर पूरा मंदिर क्षेत्र सोमवार की तरह ही केसरिया दिख रहा था.
दूसरे शिवालयों में भी भीड़
मंगलवार को शहर के दूसरे प्रमुख शिवालयों-गौरी केदारेश्वर, तिलभांडेश्वर, मृत्युंजय महादेव, जागेश्वर, ओंकारेश्वर, सारनाथ के सारंगनाथ महादेव के अलावा कर्दमेश्वर, शूलटंकेश्वर एवं कैथी के मार्कंडेय महादेव मंदिरों में भी शिवभक्त पूजन-अर्चन को पहुंचे। कई शिवालयों में मंगलवार को रुद्राभिषेक भी होता दिखा।
डाकबम बने आकर्षण का केंद्र
बनारस के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर एवं मिर्जापुर के सैकड़ो डाक बम मंगलवार को विश्वनाथ धाम पहुंचे। वे प्रयागराज से त्रिवेणी संगम का पवित्र जल उठाया और काशी तक लगभग 125 किमी की दूरी बिना थके और रूके तय की। इनमें कई युवतियां और छोटे-छोटे बच्चे भी हाथों में केसरिया ध्वजा लिए हुए थे। उन्हें पुलिस के साथ मंदिर प्रशासन ने कतार से अलग गेट नंबर चार से परिसर में सीधा प्रवेश दिया। डाक बमों को देख देर से कतारों में खड़े कांवरिया जमकर जयघोष करने लगे।
50 लीटर जल लेकर पहुंचे संजय
प्रयागराज के संजय अपने पांच दोस्तों के साथ 50 लीटर गंगाजल लेकर बाबा धाम पहुंचे और जलाभिषेक किया। बताया कि हम सभी दोस्त पैदल चलते हुए आए हैं। पूरे रास्ते मदद मिलती चली गई। लोगों ने रुकने-खाने और जल रखने में बहुत सहयोग किया। बाबा की कृपा से ही हम सही समय पर यहां पहुंच पाए। इस टोली ने बाबा को जल चढ़ाकर परिवार और देश की सुख-समृद्धि की कामना की।
माता-पिता की खुशी के लिए
कछवां, मिर्जापुर के धर्मेन्द्र के साथ 50 डाक बमों का जत्था मंगलवार को विश्वनाथ धाम पहुंचा। उनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। धर्मेन्द्र ने बताया कि कुछ लोग पहली बार आए हैं। सभी काफी खुश हैं। बोले, आस्था बच्चों को यहां तक खींच लाई है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दल में शामिल 12 वर्षीय ओम यादव ने बताया-‘हम तीन बार से आ रहे हैं। मेरे माता-पिता हमेशा खुश रहें, यह कामना लेकर मैंने जल चढ़ाया है।’ 8 साल के सूरज ने पहली बार डाक बम यात्रा की। बताया कि रास्ते भर पैर में थोड़ा-थोड़ा दर्द था मगर बाबा की कृपा से यहां पहुंच गए। 9 वर्षीय प्रिंस यादव दूसरी बार आया। उसने कहा-‘देश में सब खुश रहें और हम सब भी खुश रहें, यही आशीर्वाद मांगा है।’
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