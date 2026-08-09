हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव भक्तों ने उठाई कांवड़
सावन मास के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए बृजघाट में लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने गंगानगरी से कावड़ उठाई और हर हर महादेव के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। जिला अधिकारी और एसपी सुरक्षा पर नजर रख रहे हैं, जबकि बढ़ते जल स्तर के बारे में चेतावनी जारी की गई है।
सावन मास के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए गंगा नगरी बृजघाट में शिव भक्तों का रैला उमड़ गया। रविवार को लाखों शिव भक्तों ने गंगा नगरी से कावड उठाई। शनिवार की दोपहर से ही गंगा नगरी में शिव भक्तों का आगमन शुरू हो गया। बता दे कि सावन मास के प्रत्येक सोमवार को अमरोहा,संभल,मुरादाबाद,बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर सहित कई जिले से भगवान आशुतोष के जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। इसी के साथ मंगलवार को शिव रात्रि पर जलाभिषेक के लिए शनिवार की दोपहर से शिव भक्तों का गंगा नगरी में आगमन शुरू हो गया। शिव भक्तों के आगमन से हर हर महादेव के जयकारों से गंगा का किनारा आस्था से सरोबर में डूब गया।
सड़क से लेकर गंगा का किनारा केसरिया रंग में रंगा हुआ दिखाई देने लगा। वही सड़को पर डीजे की धुन में शिव भक्त नाचते हुए दिखाई दिए। वहीं जिले की जिला अधिकारी कविता मीणा और एसपी ज्ञानंजय सिंह शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर लगातार गंगा नगरी का निरीक्षण कर रहे है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा में किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। वहीं गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए शिव भक्तों पर लगातार गहरे पानी में न जाने के लिए एलाउंस किया जा रहा है।
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