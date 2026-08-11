बिरौल:हर-हर महादेव से गूंजा बाबा द्रवेश्वर नाथ का दरबार
शिवालयों में दूसरी सोमवारी के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। देवकुली धाम में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का आना जारी रहा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रधालुओं के लिए पेयजल और बैठने की व्यवस्था की गई थी।
शिव कुमार खर्गा,बिरौल। प्रखंड के शिवालयों में दूसरी सोमवारी के अवसर पर शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अलसुबह से ही देवकुली धाम स्थित बाबा द्रवेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लग गया जो देर शाम तक चलता रहा। हर-हर महादेव के जयकारों के साथ बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं कतार में लगकर जलाभिषेक करते नजर आए। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर में स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी। मंदिर के पुजारी अच्युतानंद गिरी ने कहा कि दूसरी सोमवारी पर बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह चार बजे से रुद्राभिषेक शुरू हुआ। मान्यता है कि सच्चे मन से जल चढ़ाने पर बाबा सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से माहौल भक्तिमय हो गया। मुखिया अभिषेक मिश्रा ने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल और बैठने की व्यवस्था की गई थी।
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