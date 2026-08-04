गौरीशंकर शिवालय में उमड़े श्रद्धालु

पीरटांड़, प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर सम्मेदशिखर पारसनाथ की पावन धरती मधुबन के समीप सिंहपुर स्थित प्राचीन गौरीशंकर शिवालय में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन, पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। दिनभर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा शिवालय गुंजायमान रहा। बताया जाता है कि गौरीशंकर शिवालय का विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस शिवालय का सम्मेदशिखर पारसनाथ टोंक से गहरा संबंध है। मंदिर की बनावट और शिखर का आकार भी पारसनाथ टोंक से काफी मिलता-जुलता प्रतीत होता है।

जो इसे अन्य शिवालयों से अलग पहचान प्रदान करता है। शिवालय केवल स्थानीय ग्रामीण ही नहीं, बल्कि जैन अनुआइयों के लिए भी आस्था का प्रतीक है। सावन की पहली सोमवारी पर दूर-दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शिव का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक तथा बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं विश्व कल्याण की कामना की। श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन में गौरीशंकर शिवालय में पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर उत्तरवाहिनी नदी बराकर के तट पर स्थित शिवालय में पहले सावन सोमवार को स्नान ध्यान के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बराकर नदी में स्नान ध्यान कर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। उत्तरवाहिनी नदी बराकर में स्नान ध्यान व शिवालय में पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व माना जाता है।