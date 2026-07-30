गुरु पूर्णिमा पर बासुकीनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 60 हजार भक्तों ने किया जलार्पण

-श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने के लिए बासुकीनाथ मंदिर में प्रशासनिक व्यवस्था रही मुस्तैद गुरु पूर्णिमा पर बासुकीनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की

जरमुंडी, प्रतिनिधि। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर बुधवार को प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर में फौजदारी बाबा की पूजा-अर्चना करने के लिए शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रावणी मेला के एक दिन पूर्व आषाढ़ी पूर्णिमा पर कांवरिया भक्तों की भीड़ देश भर के विभिन्न स्थानों से जलाभिषेक करने के लिए जुटी थी। गुरु पूर्णिमा पर पूजा करने के लिए रात्रि ढाई बजे से ही श्रद्धालु बासुकीनाथ मंदिर परिसर के बाहर एकत्रित हो गए थे। बासुकीनाथ मंदिर के कपाट 3:00 बजे पूर्वाह्न खोला गया। तत पश्चात प्रभात कालीन सरकारी पूजा संपन्न होने पर बासुकीनाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। गुरु पूर्णिमा पर बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने के लिए विधि व्यवस्था चुस्त थी। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध करके संस्कार मंडप होते हुए मंदिर में प्रवेश कराया गया।

गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की पूजा-अर्चना अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं ने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण कर पूजा-अर्चना किया। गुरु पूर्णिमा पर बासुकीनाथ धाम में दिन में कई बार रूक रूक कर बरसात हुई। आकाश में बादल छाए रहे और मौसम खुशनुमा बना रहा। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर शिवभक्तों ने बाबा बासुकीनाथ की पूजा-अर्चना कर सुख समृद्धि और परिजनों के लिए अभीष्ट कामनाएं की। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा के साथ-साथ अपने गुरुओं के लिए भी श्रद्धा व्यक्त किए। बुधवार को दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। संध्या से पूर्व बाबा बासुकीनाथ की विश्राम पूजा होने तक करीब 60 हजार श्रद्धालुओं ने फौजदारी बाबा की पूजा-अर्चना कर पवित्र गंगाजल से जलाभिषेक संपन्न कर लिया था।

मंदिर परिसर में ध्वनि फैलाते बोल बम और महादेव के जयकारे गुरु पूर्णिमा पर बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारे से गूंजायमान रहा मंदिर परिसर

आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को बाबा बासुकीनाथ के फौजदारी दरबार का कांवरिया भक्तों से पटा रहा। श्रद्धालु मंदिर परिसर में शिव की भक्ति में डूबे रहे। बासुकीनाथ मंदिर में बोल बम के महामंत्रोच्चार और महादेव के जयघोष से फौजदारी दरबार निरंतर प्रतिध्वनित हो रही थी।

वाहनों के प्रवेश पर रोक गुरु पूर्णिमा और श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर बासुकीनाथ मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगी रही। वाहनों को नंदी चौक के समीप रोक दिया गया। बता दें कि मेला क्षेत्र में जगह-जगह पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।

फोटो-29दुमका-229,230, कैप्सन-गुरू पूर्णिमा पर बासुकीनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़