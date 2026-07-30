Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रावण के प्रथम दिन बाबा टांगीनाथ धाम में विशेष रुद्राभिषेक,गूंजा हर-हर महादेव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
Follow us on Google News
share

अहले सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतार अहले सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतारअहले सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं

श्रावण के प्रथम दिन बाबा टांगीनाथ धाम में विशेष रुद्राभिषेक,गूंजा हर-हर महादेव

डुमरी, प्रतिनिधि । श्रावण मास के प्रथम दिन शुक्रवार को प्रसिद्ध तीर्थस्थल baba टांगीनाथ धाम में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। अहले सुबह से ही मंदिर परिसर में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुमला समेत झारखंड के विभिन्न जिलों और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना की। पूरे दिन मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में पूजा सामग्री और गंगाजल लेकर बाबा टांगीनाथ के दरबार पहुंचे। विधि-विधान के साथ भगवान शिव की पूजा-अर्चना की गई। श्रावण मास के शुभारंभ पर बाबा टांगीनाथ धाम समिति की ओर से विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। पुरोहित शशांक शेखर पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का अभिषेक कराया।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: सावन में बोल बम के नारे से गुलजार हुए खूंटी के शिवालय

श्रद्धालुओं का अद्भुत उत्साह

इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे श्रद्धाभाव से अनुष्ठान में शामिल हुए और धार्मिक वातावरण में स्वयं को भावविभोर महसूस किया।श्रावण मास को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समिति के सदस्यों ने पूजा-अर्चना और दर्शन की व्यवस्था भी संभाली। दिनभर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा। कई भक्तों ने परिवार के साथ रुद्राभिषेक और विशेष पूजा कर मनोकामनाएं मांगी।इस अवसर पर धाम समिति के गोबिंद सिंह, बीरेंद्र जायसवाल, अरविंद सिंह, रामकृपाल बैग, नीतीश केशरी, प्रदीप प्रसाद, वतन प्रसाद सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समिति के सदस्य मौजूद रहे। मंदिर परिसर पूरे दिन भक्ति और उत्साह के माहौल से सराबोर रहा।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: दुधनाथ धाम मंदिर में सामूहिक पूजा व रुद्राभिषेक

शिवालयों का भव्य दर्शन

.............

हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहे शिवालय

गुमला। सावन माह के प्रथम दिन जिला मुख्यालय और आसपास के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अहले सुबह से ही शिवभक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। पूरे दिन हर-हर महादेव और जय शिव शंकर के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, फूल, अक्षत और जल अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कई मंदिरों में विशेष पूजा और रुद्राभिषेक का भी आयोजन हुआ। सावन के पहले दिन शिवालयों में भक्तिभाव का माहौल रहा और बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं व बच्चों ने भी भगवान शिव की आराधना कर पुण्य लाभ प्राप्त किया।

सामान्य प्रश्न

श्रावण मास के पहले दिन बाबा टांगीनाथ धाम में क्या आयोजन हुआ?
श्रावण मास के पहले दिन बाबा टांगीनाथ धाम में विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया।
ये भी पढ़ें:Ranchi News: महादानी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।