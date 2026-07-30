गुरु के दर्शन और आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार

आश्रमों में गुरु के चरण पूजा और आशीर्वाद के लिए शिष्यों की लगी रही भीड़सचित्र-16 व 17-सक्तेशगढ़18- देवरहा हंस बाबा 19- हलिया में 20- हलिया में

मिर्जापुर,संवाददाता। आदि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां विंध्यवासिनी धाम क्षेत्र पावन गुरुपूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन,वंदन में लीन रहा। गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णु,गुरु देवो महेश्वरा मंत्र का आत्मसात करते हुए शिष्य भोर में अपने-अपने गुरुओं की आश्रम में पहुंच सुबह सूर्य की अरूणिमा के साथ गुरु का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। सुबह से लेकर शाम तक आश्रमों में शिष्यों की भीड़ रही। गुरु आशीर्वाद,भंडारा का कार्यक्रम पूरे दिन चलता रहा। पहरम हंस अगड़ानंद महाराज का दस लाख शिष्यों ने आशीर्वाद लिया

गुरुपूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ राजगढ़,हिन्दुस्तान संवाद। गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़ में अड़गड़ानंद महाराज के दर्शन एवं आशीर्वचन के लिए दूर-दूर से आश्रम पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रही। पूरा आश्रम परिसर जय गुरुदेव और गुरु वंदना के जयकारों से गुंजायमान रहा। शिष्यों को आशीर्वचन देते हुए स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने कहा कि गुरु व शिष्य का अटूट रिश्ता होता है। संसार में बिना गुरु के सच्चा ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। श्रद्धालुओं ने आश्रम में प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के साथ ही सेवादार भी सहायता में लगे रहे। आश्रम के नारद महाराज के अनुसार सुबह से लेकर देर शाम तक लगभग दस लाख शिष्यों ने स्वामी अड़गड़ानंद का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। गुरु पर्व के अवसर पर महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार,उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य प्रदेशों से पहुचे लगभग दस लाख श्रद्धालुओं ने स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का दर्शन पाने के लिए लालायित रहे। अपने विश्राम कक्ष से निकल कर स्वामी अड़गड़ानंद महाराज सुबह सात बजे प्रवचन स्थल पर पहुंचे और अपने शिष्यों को दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान किया। श्रद्धालु दर्शन व गुरु चरण की पूजा,अर्चना,वंदना से निहाल हो गए। आश्रम में दर्शन के लिए महिला-पुरुष की अलग-अलग कतारे लगी रहीं। लगभग दस लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया । श्रद्धालुओं का मानना है कि गुरु के दर्शन और आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिष्यों को आशीर्वचन देते हुए स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने कहा कि गुरु व शिष्य का अटूट रिश्ता होता है। संसार में बिना गुरु के सच्चा ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि शिष्य के जीवन को सही दिशा भी प्रदान करते हैं। सत्संग के दौरान गुरुपूर्णिमा का पौराणिक महत्व बताते हुए कहा कि यह दिन महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया। महाभारत एवं पुराणों की रचना की। इसलिए उन्हें मानव जाति का प्रथम गुरु माना जाता है और गुरुपूर्णिमा को को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूजा-अर्चना के बाद आश्रम में आयोजित विशाल भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।

सुरक्षा व्यवस्था और यातायात चार किमी पहले रोके गए वाहन

यातायात एवं आश्रम की व्यवस्था,सुरक्षा को सुचारू बनाए रखने की दृष्टि से वाहनों को आश्रम से लगभग चार किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। जाम के झाम से निपटने के लिए रूट डायवर्जन भी किया गया था। आश्रम में स्वास्थ्य सुविधाएं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था,ट्रैफिक पुलिस, बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तथा सफाई कर्मी मौजूद रहे। भक्तों की सुरक्षा व सुविधा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तथा आश्रम के सेवादार लगाए गए थे।

गुरु पूर्णिमा का पर्व विंध्याचल में देवरहा हंस बाबा का दर्शन कर जीवन को धन्य बनाया

विंध्याचल,हिन्दुस्तान संवाद। विंध्याचल के महुवारी कला गांव में स्थित देवरहा हंस बाबा सिद्धाश्रम में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही श्रद्घाभाव से मनाया गया। उत्तरप्रदेश सहित बिहार, झारखंड, दिल्ली, एमपी, उडीसा, जम्मू,महाराष्ट्र आदि प्रांतों से बड़ी संख्या में शिष्य पहुंचे हुए थे। आश्रम शिष्यों ने बड़े ही श्रद्घाभाव से गुरु के चरणों में मत्थाटेक आशीर्वाद प्राप्त किया। विधिवत गुरु पूजन-अर्चन करने के बाद परिसर में आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया।

देवरहा हंस बाबा सिद्धाश्रम में शनिवार से ही हजारों की संख्या में शिष्यों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। जो बुधवार की सुबह तक चलता रहा। क्या छोटे और क्या बड़े सभी अपने गुरुदेव के चरणों की रज लेने को लालायित रहे। अपने गुरु के प्रति भक्ति ऐसी की बड़ी संख्या में शिष्य झमाझम बारिश में भीगते हुए आश्रम पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पहले आश्रम परिसर में बने भव्य मचान पर गुरुदेव भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए सुबह के सात बजे ही विराजमान हो गए थे। जहां से बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। बाबा का दर्शन पाकर दूरदराज से आए शिष्य अपने जीवन को धन्य किया। गुरु पर्व पर आश्रम परिसर स्थित गोशाला में गाय का भी विधिवत पूजन किया गया। इस मौके पर आश्रम परिसर में आयोजित भंडारे में हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। देवरहा हंस बाबा के जयकारे से पूरा आश्रम गुंजायमान हो रहा था। आश्रम परिसर में दूरदराज से आए शिष्य समूह में एकत्रित होकर ढोल-मंजीरे के साथ भजन-कीर्तन करने में मशगूल दिखाई दी। झमाझम हो रही भारी बारिश के बावजूद भी भक्त सिर पर छाता लगाकर बाबा का आशीर्वाद लने के लिए डटे रहे। आश्रम के मुख्य गेट से आए भक्तों के बीच मखाना, लड्डू सहित फल आदि प्रसाद के रूप में अनवरत वितरित किया जा रहा था।

गुरु से आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण गुरु की धुईं का दर्शन कर लिया आशीर्वाद

हलिया हिन्दुस्तान संवाद। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न आश्रमों में गुरू चरणों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। शिष्यों ने गुरु से आशीर्वाद लेने के बाद भंडारा में प्रसाद ग्रहण किया। परम हंस आश्रम औरा में स्वामी अड़गड़नंद की धुई पर प्रणाम कर आशीर्वाद के बाद प्रसाद ग्रहण किया। मवयीखुर्द स्थित आश्रम में पंडित रमाकांत उपाध्याय ने शिष्यों को दर्शन व आशीर्वाद प्रदान किया। बीरपुर स्थित चैतू बाबा की समाधि पर हजारों श्रद्धालुओं ने चरण वंदन किया। सोनगढ़ा स्थित कनौठी आश्रम, सिकटा हनुमान आश्रम पर महेन्द्र नंद शुक्ल, सिकटा मुंडेश्वरी मां पर हृदयनारायण तिवारी,कोटार शिव धाम,गड़बड़ा शीतला मां के मंदिर पर दिन भर भक्तों की दिन पर दर्शन पूजन का क्रम जारी रहा। थाना अध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव सभी भीड़ भाड़ स्थलों पर चक्रमण करते रहे।

गुरु का ज्ञान और शिक्षा की महिमा गुरु का ज्ञान और शिक्षा ही मानव जीवन का आधार

हलिया हिन्दुस्तान संवाद। पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय महंत आनंद शेखर गिरी ने कहा कि मानव जीवन के निर्माण में गुरु की भूमिका सर्वोपरि है। गुरु के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु ही मनुष्य के भीतर व्याप्त अज्ञान और बुराइयों का नाश कर उसे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है।

गुरुपूजन समारोह और भंडारा गुरुपूजन कर लिया आशीर्वाद

जिगना,हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के विजयपुर गांव स्थित दुर्गा मंदिर आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वामी हंसानंद महराज का श्रद्धा के साथ आशीर्वाद ग्रहण किया। गुरु पूजन व मंत्रोच्चारण के बीच पुष्प अर्पित कर स्वामी जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया। स्वामी हंसानंद महराज ने गुरु की महिमा का वर्णन किया। कहा कि गुरु ही ज्ञान, संस्कार व आत्म कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। आश्रम में भजन कीर्तन की धूम मची रही। इस अवसर पर भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर स्वयं को कृतार्थ किया। गुड्डू,संतोष,अजय,देवी प्रसाद,मोनू आदि भक्त सेवाकार्य में जुटे रहे।

धूमधाम से मनाया गया गुरुपूर्णिमा का पर्व नरायनपुर,हिन्दुस्तान संवाद। छोटा मिर्जापुर ग्राम पंचायत स्थित वृक्षोपल्ली सेवा आश्रम में गुरुपूर्णिमा का पर्व पर मनाया गया। आश्रम के महंत स्वामी रामानंद जी महाराज के निर्देशन में तीन दिन पहले से ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। गुरुपूर्णिमा के अवसर पर आश्रम के महंत स्वामी रामानंद महाराज ने हवन-पूजन कर प्रसाद वितरण किया। इस दौरान दीपक पाण्डेय, दीपांशु तिवारी, अमन श्रीवास्तव, विवेक मिश्रा, यश पाण्डेय, मुन्नू यादव, अवधेश मिश्रा आदि रहे।

शिव मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं

नरायनपुर,हिंस। पावन गुरु पूर्णिमा पर्व पर बुधवार को बैकुंठपुर स्थित शिव मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें हजारों शिवगुरु शिष्यों ने भजन कीर्तन के साथ शिव चर्चा में भाग लिया। संचालक बाबा बनवारी लाल ने कहा शिव से बड़ा कोई गुरु नही है। हमलोग शिव को गुरु मानकर धन्य है।

केवल तीन सूत्र का पालन करके शिवगुरु के कृपा पात्र के लायक हो जाता हैं। रिया यादव,उमा अग्रहरी,मनीष अग्रहरी,जोगी यादव,जगदेव सिंह,कमलेश यादव,रविचन्द्र यादव,जगदेव सिंह,जोगी यादव,हीरा यादव आदि शिष्य रहे। हारमोनियम पर सुक्खू,ढोलक पर रिषिकेश,बैन्जो पर संदीप आदि ने संगत किया। अन्त में महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान मोहन अग्रहरी,राजीव यादव,श्यामदास यादव,जूधन चौरसिया, भगवान दास यादव, कन्हैया लाल यादव आदि रहे।

दादा महाराज का आशीर्वाद चुनार,हिन्दुस्तान संवाद। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर घुघुलपुर जमुई स्थित दादा बाबा आश्रम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। दादा महाराज के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। दूर-दराज़ क्षेत्रों से आए भक्तों ने गुरु चरणों में अपनी श्रद्धाअर्पित कर आध्यात्मिक मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान अग्नि सिंह,रूबी सिंह, भागवत सिंह,धर्मावती देवी, श्रवण कुमार सिंह,गुड्डी देवी, सुलेखा देवी,रामानुज, चंद्रप्रकाश, प्रमोद, कमलाशंकर,राजेश सहित बड़ी संख्या श्रद्धालु रहे।