Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बरेली में उमड़ा अकीदतमंदों का सैलाब, देश-विदेश से पहुंचे जायरीन, आज होगी कुल की रस्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

बरेली में सुन्नी बरेलवी मसलक के इमाम अहमद रजा खां आला हजरत के 108वें उर्स-ए-रजवी के आखिरी दिन एक विशाल श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। दरगाह से लेकर इस्लामिक स्टडी सेंटर तक की भीड़ में देश-विदेश से आये अकीदतमंद शामिल हैं। तीन दिवसीय उर्स का समापन कुल की रस्म के साथ होगा।

बरेली में उमड़ा अकीदतमंदों का सैलाब, देश-विदेश से पहुंचे जायरीन, आज होगी कुल की रस्म
बरेली में उमड़ा अकीदतमंदों का सैलाब, देश-विदेश से पहुंचे जायरीन, आज होगी कुल की रस्म

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। सुन्नी बरेलवी मसलक के बड़े धर्मगुरु इमाम अहमद रजा खां आला हजरत के 108वें उर्स-ए-रजवी के आखिरी दिन शनिवार को बरेली में अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। दरगाह आला हजरत से लेकर उर्स स्थल इस्लामिया ग्राउंड और मथुरापुर रोड स्थित इस्लामिक स्टडी सेंटर तक जायरीन की भीड़ नजर आ रही है।

ये भी पढ़ें:Bareily News: अलीगंज से चादर का जुलूस बरेली रवाना

उर्स का आयोजन

देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों से भी बड़ी संख्या में अकीदतमंद उर्स में पहुंचे हैं। उर्स स्थलों पर सुबह से ही अकीदतमंदों की आवाजाही बनी हुई है। अलग-अलग मंचों से उलेमा तकरीर कर रहे हैं और आला हजरत की तालीम व उनके मजहबी योगदान पर रोशनी डाल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Bareily News: चादर का जुलूस लेकर पैदल रवाना हुए अकीदतमंद

व्यवस्थाएं

भीड़ को देखते हुए उर्स स्थल और आसपास के इलाकों में व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई हैं। उर्स के आखिरी दिन कुल की रस्म दोपहर 2:38 बजे अदा की जाएगी। कुल में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही तीन दिवसीय उर्स-ए-रजवी का समापन होगा। उर्स में शामिल होने के लिए देशभर से पहुंचे जायरीन दरगाह और उर्स स्थलों पर अपनी हाजिरी दे रहे हैं। शनिवार को बरेली की सड़कों और उर्स स्थलों के आसपास भीड़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त आदि अधिकारियों ने उर्स स्थलों का दौरा किया।

सामान्य प्रश्न

उर्स-ए-रजवी कब आयोजित किया गया?
उर्स-ए-रजवी का आयोजन इमाम अहमद रजा खां आला हजरत के 108वें उर्स के अंतिम दिन शनिवार को किया गया।
ये भी पढ़ें:जयनगर में आला हजरत का सालाना उर्स आज, तैयारी पूरी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareilly Bareily News Bareily Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।