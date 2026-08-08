बरेली में उमड़ा अकीदतमंदों का सैलाब, देश-विदेश से पहुंचे जायरीन, आज होगी कुल की रस्म
बरेली में सुन्नी बरेलवी मसलक के इमाम अहमद रजा खां आला हजरत के 108वें उर्स-ए-रजवी के आखिरी दिन एक विशाल श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। दरगाह से लेकर इस्लामिक स्टडी सेंटर तक की भीड़ में देश-विदेश से आये अकीदतमंद शामिल हैं। तीन दिवसीय उर्स का समापन कुल की रस्म के साथ होगा।
बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। सुन्नी बरेलवी मसलक के बड़े धर्मगुरु इमाम अहमद रजा खां आला हजरत के 108वें उर्स-ए-रजवी के आखिरी दिन शनिवार को बरेली में अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। दरगाह आला हजरत से लेकर उर्स स्थल इस्लामिया ग्राउंड और मथुरापुर रोड स्थित इस्लामिक स्टडी सेंटर तक जायरीन की भीड़ नजर आ रही है।
उर्स का आयोजन
देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों से भी बड़ी संख्या में अकीदतमंद उर्स में पहुंचे हैं। उर्स स्थलों पर सुबह से ही अकीदतमंदों की आवाजाही बनी हुई है। अलग-अलग मंचों से उलेमा तकरीर कर रहे हैं और आला हजरत की तालीम व उनके मजहबी योगदान पर रोशनी डाल रहे हैं।
व्यवस्थाएं
भीड़ को देखते हुए उर्स स्थल और आसपास के इलाकों में व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई हैं। उर्स के आखिरी दिन कुल की रस्म दोपहर 2:38 बजे अदा की जाएगी। कुल में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही तीन दिवसीय उर्स-ए-रजवी का समापन होगा। उर्स में शामिल होने के लिए देशभर से पहुंचे जायरीन दरगाह और उर्स स्थलों पर अपनी हाजिरी दे रहे हैं। शनिवार को बरेली की सड़कों और उर्स स्थलों के आसपास भीड़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त आदि अधिकारियों ने उर्स स्थलों का दौरा किया।
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