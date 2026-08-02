सिमरिया धाम से बोल बम के जयकारे के साथ श्रद्धालुओं ने उठाया गंगाजल
सिमरिया गंगातट से गढ़पुरा के बाबा हरिगिरि धाम के लिए हुए रवानावार को श्रद्धालुओं की भीड़ दिनभर जुटी रही। जैसे-जैसे शाम होती गयी श्रद्धालुओं की भीड़ और अधिक बढ़ती गई। श्रद्धा
सिमरिया धाम, एक संवाददाता। सावन की प्रथम सोमवारी के मौके पर सिमरिया धाम से गंगाजल भरने के लिए रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ दिनभर जुटी रही। जैसे-जैसे शाम होती गयी श्रद्धालुओं की भीड़ और अधिक बढ़ती गई। श्रद्धालु डीजे के साथ-साथ बस, ट्रक, टेम्पो, स्कार्पियो, बोलेरो व बाइक समेत अन्य वाहनों से पहुंच रहे थे। श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव व हर-हर गंगे की जयकारे के साथ गंगा नदी में डुबकी लगा गंगाजल भरे। इसके बाद गंगातट पर मौजूद पंडितों से विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कांवर का पूजा-अर्चना कर गढ़पुरा के बाबा हरिगिरिधाम स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए प्रस्थान किए।
श्रद्धालुओं की सुविधा
इधर, कांवरियों की सुविधा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सिमरिया धाम से चकिया, बीहट व जीरोमाइल होते हुए बथौली चौक तक एनएच 31 सड़क पर कांवरिया मार्ग का निर्माण, सफाई, सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रकाश की व्यवस्था की गई है। थर्मल के पास निर्माणाधीन आरओबी के निकट जर्जर सर्विसलेन के पश्चिम रेलवे ट्रैक से सटे सड़क पर मिट्टी भरकर वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है। बीहट बाजार में भी बैरिकेडिंग कर कांवरिया मार्ग का निर्माण किया गया है जबकि सिमरिया धाम में पगला बाबा आश्रम के समीप सड़क पर हो रहे जलजमाव वाले स्थल को दुरुस्त किया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा सिमरिया धाम में गंगाजल भरने के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर स्वच्छ पेयजल, प्रकाश व सुरक्षा व्यवस्था, गंगानदी में बैरिकेडिंग, स्वास्थ्य कैम्प, शौचालय, गंगा स्नान के दौरान कोई श्रद्धालु नहीं डूबे, इसको लेकर एसडीआरएफ व गोताखोर टीम को रबर वोट समेत सुरक्षा के अन्य उपकरण के साथ तैनात किया गया है। दूसरी ओर सिमरिया धाम से जीरोमाइल के बीच थर्मल, चकिया, मल्हीपुर चौक व बीहट समेत जगह-जगह कई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शर्बत व फल का वितरण किया जा रहा है। रिपोर्टर:रंजन कुमार
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