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सावन सोमवार पर नांगा मठ में भंडारे का हुआ आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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शक्तिपीठ कड़ा धाम स्थित नांगा मठ में सावन के पहले सोमवार पर शिवभक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक शीतला प्रसाद पटेल के भाई मुन्ना पटेल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों ने पूजा-अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल था।

सावन सोमवार पर नांगा मठ में भंडारे का हुआ आयोजन

शक्तिपीठ कड़ा धाम स्थित नांगा मठ स्थित खंडित शिवलिंग मंदिर परिसर में सावन के प्रथम सोमवार पर शिवभक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया। पूर्व विधायक सिराथू शीतला प्रसाद पटेल के बड़े भाई मुन्ना पटेल की ओर से आयोजित इस भंडारे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से दर्शन-पूजन कर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में पूरे दिन हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से भक्तिमय माहौल में गूंजता रहा। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर आयोजन की सराहना की। आयोजक मुन्ना पटेल ने बताया कि सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवभक्तों की सेवा के उद्देश्य हर साल भंडारे का आयोजन किया जाता है।

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आयोजन में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने भी सहयोग किया तथा भगवान शिव से सुख, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।

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