चौथे दिन की कथा में गूंजी मां भगवती की महिमा
भारत-नेपाल सीमा के निकट जगपतिधाम मंदिर में श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। कथा के चौथे दिन कथा व्यास ने मां भगवती की महिमा और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लेकर सुख-समृद्धि की कामना की।
जमुनहा,संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा से सटे ककरदरी जंगल के समीप राप्ती नदी के तट पर स्थित प्राचीन जगपतिधाम मंदिर में आयोजित श्रीमद् देवी भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। प्राकृतिक वातावरण के बीच चल रही इस धार्मिक आयोजन में दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के चौथे दिन कथा व्यास ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य की प्रेरणादायी कथा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी मां भगवती की शरण में जाने से मनुष्य को आत्मबल और जीवन का सही मार्ग प्राप्त होता है। कथा के दौरान महामाया की महिमा, महिषासुर वध और माता दुर्गा के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का भावपूर्ण वर्णन किया गया।
साथ ही देवी उपासना के महत्व और उससे मिलने वाले आध्यात्मिक एवं सांसारिक फलों पर भी प्रकाश डाला गया। कथा व्यास ने कहा कि मां भगवती की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से व्यक्ति के भय, दुख और संकट दूर होते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर जयकारों और भक्ति गीतों से गुंजायमान रहा। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लेकर सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की।
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