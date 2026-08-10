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ढाई हजार जवानों ने पुरा महादेव मंदिर में संभाली सुरक्षा की बागडौर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत के पुरा महादेव गांव में भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में चार दिवसीय श्रावणी मेला शुरू हुआ है। सावन का दूसरा सोमवार और त्रयोदशी के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। सुरक्षा के लिए 2500 जवान तैनात किए गए हैं, और सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CCTV और ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं।

ढाई हजार जवानों ने पुरा महादेव मंदिर में संभाली सुरक्षा की बागडौर

बागपत। पुरा महादेव गांव के ऐतिहासिक भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में रविवार से चार दिवसीय श्रावणी मेला रविवार से शुरू हो चुका है। रविवार की देरशाम से मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। सावन का दूसरा सोमवार और त्रयोदशी होने के कारण लाखों श्रद्धालु और कांवड़िये हर-हर महादेव का जयघोष करते हुए भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करेंगे। जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए है। 2500 जवानों ने कांवड़ मेले की सुरक्षा-व्यवस्था संभाल ली है। डीएम और एसपी स्वयं सुरक्षा-व्यवस्था की कमान संभाले रहे। पुरा महादेव मंदिर में उमड़ने वाली कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

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डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने रविवार को दिनभर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। जिसके जरिए कांवड़ियों की भीड़ का आकलन किया। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने पुरा महादेव मंदिर पहुंचे और सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि कांवड़ियों की भारी भीड़ को व्यवस्थित ढंग से जलाभिषेक कराने के लिए प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने भी कड़ी व्यवस्था की हुई है। मेला क्षेत्र में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और पांच ड्रोन कैमरों से मंदिर व मेला परिसर पर पैनी नजर रखी जा रही है। मंदिर परिसर और गेस्ट हाउस में कंट्रोल रूम बनाए गए है। जिन पर दरोगा और कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई गई है। जैसे ही अव्यवस्था दिखाई दी, तो कंट्रोल में तैनात दरोगा और कांस्टेबल वायरलैस सेट से इसकी सूचना अधिकारियों को देते रहे।

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