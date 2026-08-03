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कटिहार: श्रावण की पहली सोमवारी के मौके पर गोरखनाथधाम में शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सालमारी में सावन माह की पहली सोमवारी पर गोरखनाथ मंदिर में हजारों शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। भक्तों ने गंगाजल, दूध और अन्य सामग्रियों से बाबा गोरखनाथ की पूजा की। इस अवसर पर एक लाख से अधिक भक्तों ने मंदिर में हाजिरी दी, और महिलाओं ने उपवास रखकर आशीर्वाद मांगा।

कटिहार: श्रावण की पहली सोमवारी के मौके पर गोरखनाथधाम में शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक

कटिहार से शशि रमण की रिपोर्ट सालमारी, एक संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी को लेकर सालमारी क्षेत्र एवं जिला का गौरव मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में दिनभर शिव भक्तों का ताता बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना को लेकर लगा रहा। जिसमें मनिहारी से गंगाजल लाकर हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने बाबा गोरखनाथ पर गंगाजल अर्पित कर पूजा अर्चना की। दूध, दही, बेलपत्र, फूल, सेव, केला, दूब, भांग, धतूरा का फूल चढ़ा कर पूजा की एवं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। वही मंदिर के पुजारी सुरजीत बनर्जी ने बताया कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व है।

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इस माह में पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। महिलाओं ने युवतियों सहित अन्य इस मौके पर उपवास रखकर फलाहार का सेवन किया और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बाबा गोरखनाथ से आशीर्वाद मांगा। वही कमेटी के द्वारा उमड़ने वाली भीड़ को लेकर रविवार को ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। कमेटी के सचिव पिंटू यादव ने बताया कि पहली सोमवारी के मौके पर एक लाख से भी अधिक शिव भक्तों ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।बाबा गोरखनाथ कमेटी के सदस्यों के द्वारा भी मनिहारी से गंगाजल लाकर बाबा गोरखनाथ पर सावन की पहली सोमवारी के मौके पर जलाभिषेक किया है। वहीं गोरखनाथ धाम मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष अक्षय सिंह ने बताया कि अगले साल से भी अधिक भीड़ इस वर्ष देखने को मिल रही है। वही बारसोई एसडीओ राजू कुमार सोमवार को लगातार इस की मोनिटरिंग करते रहे।

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