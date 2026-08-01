दिव्य ध्यान योग आश्रम में गूंजी श्रीरामायण की अमृतधारा
मुजफ्फरनगर के दिव्य ध्यान योग आश्रम में श्रावण मास के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीरामायण पारायण महायज्ञ के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्य अतिथि दंडी स्वामी महादेव आश्रम महाराज ने शिव आराधना और रामायण श्रवण को पुण्यदायी बताया। आयोजन पूरे श्रावण मास जारी रहेगा।
मुजफ्फरनगर। पचेंडा रोड स्थित दिव्य ध्यान योग आश्रम में श्रावण मास के उपलक्ष्य में आयोजित एक माह के श्रीरामायण पारायण महायज्ञ के दूसरे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे आश्रम परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन और रामायण की चौपाइयों से आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रही। मुख्य अतिथि दंडी स्वामी महादेव आश्रम महाराज ने कहा कि श्रावण मास में शिव आराधना संग रामायण श्रवण अत्यंत पुण्यदायी है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य पंडित रामचंद्र मिश्रा प्रतिदिन सायं 4 से 6 बजे तक पाठ करा रहे हैं। उन्होंने प्रभु श्रीराम के चरित्र को सत्य, मर्यादा और त्याग का अनुपम उदाहरण बताया।आश्रम
के पीठाधीश्वर स्वामी श्रीभगवान आश्रम महाराज ने बताया कि पूरे श्रावण मास यह आयोजन निरंतर चलेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्मलाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राजकुमार तायल, बालेंद्र वर्मा, के.के. शर्मा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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