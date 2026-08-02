Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अधिवेशन में निजीकरण, राष्ट्रीयकरण और बहुजन एकता पर हुआ मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

- अधिवेशन में वक्ताओं संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने, राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और मूलनिवासी बहुजन संगठनों की एकजुटता पर दिया जोर

अधिवेशन में निजीकरण, राष्ट्रीयकरण और बहुजन एकता पर हुआ मंथन

किरतपुर, संवाददाता।रविवार को आरके गार्डन बैंकट हाल में बामसेफ का जिला अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार उज्जैनवाल व संचालन राकेश कुमार ने किया। स्वागत सत्र का संचालन रणवीर सिंह ने किया।उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ताओं ने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे ही मूलनिवासी बहुजन समाज के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। वक्ताओं ने वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार रखते हुए बहुजन समाज की एकता और संगठन को समय की आवश्यकता बताया।

वक्ताओं ने निजीकरण की नीति की आलोचना करते हुए इसे मजदूरों, कर्मचारियों और आम जनता के हितों के विपरीत बताया। दूसरे सत्र में ‘मूलनिवासी बहुजन संगठनों की एकता के बुनियादी सिद्धांत और कार्यक्रम’ विषय पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान रामकुमार सिंह, गोरख धीमान, विनोद भारती, सहदेव भारती, विमल कटारिया, अजयपाल सैनी सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सत्र की प्रस्तावना राजेंद्र सिंह ने प्रस्तुत की, जबकि संचालन प्रह्लाद कुमार एवं राकेश कुमार ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।