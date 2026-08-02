अधिवेशन में निजीकरण, राष्ट्रीयकरण और बहुजन एकता पर हुआ मंथन
- अधिवेशन में वक्ताओं संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने, राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और मूलनिवासी बहुजन संगठनों की एकजुटता पर दिया जोर
किरतपुर, संवाददाता।रविवार को आरके गार्डन बैंकट हाल में बामसेफ का जिला अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार उज्जैनवाल व संचालन राकेश कुमार ने किया। स्वागत सत्र का संचालन रणवीर सिंह ने किया।उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ताओं ने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे ही मूलनिवासी बहुजन समाज के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। वक्ताओं ने वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार रखते हुए बहुजन समाज की एकता और संगठन को समय की आवश्यकता बताया।
वक्ताओं ने निजीकरण की नीति की आलोचना करते हुए इसे मजदूरों, कर्मचारियों और आम जनता के हितों के विपरीत बताया। दूसरे सत्र में ‘मूलनिवासी बहुजन संगठनों की एकता के बुनियादी सिद्धांत और कार्यक्रम’ विषय पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान रामकुमार सिंह, गोरख धीमान, विनोद भारती, सहदेव भारती, विमल कटारिया, अजयपाल सैनी सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सत्र की प्रस्तावना राजेंद्र सिंह ने प्रस्तुत की, जबकि संचालन प्रह्लाद कुमार एवं राकेश कुमार ने किया।
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