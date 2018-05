दिल्लीः मालवीय नगर रबर गोदाम आग पर 15 घंटे बाद भी काबू नहीं,एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर डाल रहे हैं पानी- VIDEO

मंगलवार की शाम दिल्ली के मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेन्शन में रबर के एक गोदाम में आग लग गई। आग पर काबू पाने का काम अभी जारी है। हादसे के बाद आस-पास के घरों को खाली करा लिया गया है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं दमकल कर्मियों की मानें तो अभी भी आग को पूरी तरह से काबू पाने में कुछ वक्त लग सकता है। इसके अलावा आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्सके हेलिकॉप्टर को भी तैनात किया गया है।

मौके पर मौजूद डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर की मानें तो आग बुझाने में अभी 15 दमकल की गाड़ियों की मदद ली जा रही है। लेकिन आग पर काबू पाने में दो से तीन घंटे और लग सकते हैं। उन्होंने बताया कि सड़कें संकरी होने के कारण गाड़ि‍यों को पंहुचने में समय लग गया। गौरतलब है कि ये इलाका सेलेक्ट सिटी मॉल के नज़दीक का इलाका है। आग की वजह से उठे काले धुंए को दूर से ही देखा जा सकता है।

Delhi: Firefighting operations still underway at Malviya Nagar where fire broke out in a rubber godown yesterday. Deputy Chief Fire Officer says 'Fire is under control now. 15 fire tenders are currently at the spot. It will take 3-4 more hours to completely douse the fire'. pic.twitter.com/qu29YLjNu6 — ANI (@ANI) May 30, 2018

हेलिकॉप्टर की भी ली गई मदद

#WATCH Delhi: Fire which broke out at a godown in Malviya Nagar yesterday has still not been doused, Air Force's MI 17 helicopter deployed for Bambi bucket operations pic.twitter.com/s8m1dXPjim — ANI (@ANI) May 30, 2018

Delhi: Fire which broke out at a godown in Malviya Nagar yesterday has still not been doused, Air Force chopper deployed pic.twitter.com/0oFstxrw4F — ANI (@ANI) May 30, 2018



स्थानीय लोगों की मानें तो आग पर कल मंगलवार को ही काबू पा लिया गया था। लेकिन शाम को तेज हवा के कारण आग फिर भी भड़क गई और भयावह होती चली गई। रात को ही मौते पर तीस गाड़ियां पहुंची थीं। इतना ही नहीं आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर को भी तैनात किया गया है।

Have launched a Mi 17 helicopter for Bambi operations from PALAM to try and contain fire at Malviya Nagar godown(in Delhi): Indian Air Force pic.twitter.com/3I1GdsT14H — ANI (@ANI) May 30, 2018

एयरफोर्स की ओर से भी बताया गया कि बाम्बी ऑपरेशन के लिए एमआई 17 हेलिकॉप्टर को तैनात किया गया है।

सांस लेने में तकलीफ

बताया जा रहा है कि आग पहले एक ट्रक में लगी जो फैलकर पास ही के रबर गोदाम में जा लगी। घटनास्‍थल दिल्‍ली के सबसे बड़े मॉल में से एक सेलेक्‍स सिटी के पास ही है। काले धुएं के गुबार को बहुत दूर से देखा जा सकता है। यहां तक कि वहां से 5 किलोमीटर दूर नेहरू प्‍लेस से भी इसे देखा जा सकता है। आग से निकल रहे काले धुएं की वजह से आस पास के लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है।

अग्निशम विभाग ने कहा कि आग के गोदाम से नजदीकी इलाकों में फैलने खतरा है। आग ने गोदाम के पास वाली इमारत को अपनी चपेट में ले भी लिया है लेकिन कहा जा रहा है कि वह इमारत खाली पड़ी थी।

गोदाम के आस-पास की इमारतों को खाली करा लिया गया है और इलाके को अलग-थलग कर दिया गया है। गोदाम के बेहद पास ही संत निरंकारी पब्लिक स्‍कूल है लेकिन राहत की बात यह रही कि आग लगने के समय वह खाली था। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।