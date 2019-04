East Delhi: केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 26 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

पूर्वी दिल्ली के झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार शाम एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि घटनास्थल पर 26 फायरटेंडर भेजे गए हैं।

एएनआई के मुताबिक, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Delhi: Fire breaks out at a chemical factory due to short circuit in Jhilmil Industrial Area. 26 Fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/89hPGEcHUF