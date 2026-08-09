Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिवद्वार में दर्शन-पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु, किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

शिवद्वार में दर्शन-पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु, किया जलाभिषेक शनिवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। उमा-महेश्वर का जलाभिषेक और दर्शन-पूजन करने के लिए सुबह

शिवद्वार में दर्शन-पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु, किया जलाभिषेक

घोरावल, हिन्दुस्तान संवाद। पवित्र सावन माह में ऐतिहासिक शिवद्वार धाम में शनिवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। उमा-महेश्वर का जलाभिषेक और दर्शन-पूजन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं और कांवरियों की लंबी कतारें लगी रहीं। दोपहर तक करीब 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। देर शाम तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा शिवद्वार क्षेत्र गूंजता रहा。

ये भी पढ़ें:Bagpat News: पुरामहादेव में श्रावणी मेला आज से शुरू, पुलिस अलर्ट

कांवरियों की भीड़

सावन के शनिवार को शिवद्वार के साथ ही घोरावल से मिर्जापुर और सोनभद्र के रामसरोवर की ओर जाने वाले मार्गों पर भी कांवरियों की भीड़ दिखाई दी। कंधे पर कांवर लिए शिवभक्तों के जत्थे बोल बम का जयकारा लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। इससे पूरा क्षेत्र शिवमय नजर आया। शिवद्वार मंदिर समिति के प्रधान पुजारी सुरेश गिरि ने बताया कि शनिवार सुबह मंगला आरती के साथ उमा-महेश्वर के जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद लगातार श्रद्धालु मंदिर पहुंचते रहे। जलाभिषेक करने वालों में सीमावर्ती मध्य प्रदेश के अलावा मिर्जापुर और आसपास के अन्य जिलों से आए कांवरियों की संख्या अधिक रही। उन्होंने बताया कि देर शाम तक श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक और पूजन का क्रम चलता रहा। कांवरियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:सावन:मंदिरों में उमड़े रहे श्रद्धालु, हर-हर महादेव की गूंज

सुरक्षा व्यवस्था

मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी घोरावल विशाल कुमार, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार सिंह और शिवद्वार चौकी प्रभारी कविंद्र यादव समेत पुलिसकर्मी लगातार चक्रमण कर व्यवस्था का जायजा लेते रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिवद्वार धाम में इस सावन में कितने श्रद्धालु आए?
दोपहर तक करीब 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की।
ये भी पढ़ें:Azamgarh News: शिव की अराधना के लिए लगी रही मंदिरों पर भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।