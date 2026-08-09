शिवद्वार में दर्शन-पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु, किया जलाभिषेक शनिवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। उमा-महेश्वर का जलाभिषेक और दर्शन-पूजन करने के लिए सुबह

घोरावल, हिन्दुस्तान संवाद। पवित्र सावन माह में ऐतिहासिक शिवद्वार धाम में शनिवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। उमा-महेश्वर का जलाभिषेक और दर्शन-पूजन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं और कांवरियों की लंबी कतारें लगी रहीं। दोपहर तक करीब 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। देर शाम तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा शिवद्वार क्षेत्र गूंजता रहा。

कांवरियों की भीड़ सावन के शनिवार को शिवद्वार के साथ ही घोरावल से मिर्जापुर और सोनभद्र के रामसरोवर की ओर जाने वाले मार्गों पर भी कांवरियों की भीड़ दिखाई दी। कंधे पर कांवर लिए शिवभक्तों के जत्थे बोल बम का जयकारा लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। इससे पूरा क्षेत्र शिवमय नजर आया। शिवद्वार मंदिर समिति के प्रधान पुजारी सुरेश गिरि ने बताया कि शनिवार सुबह मंगला आरती के साथ उमा-महेश्वर के जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद लगातार श्रद्धालु मंदिर पहुंचते रहे। जलाभिषेक करने वालों में सीमावर्ती मध्य प्रदेश के अलावा मिर्जापुर और आसपास के अन्य जिलों से आए कांवरियों की संख्या अधिक रही। उन्होंने बताया कि देर शाम तक श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक और पूजन का क्रम चलता रहा। कांवरियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी घोरावल विशाल कुमार, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार सिंह और शिवद्वार चौकी प्रभारी कविंद्र यादव समेत पुलिसकर्मी लगातार चक्रमण कर व्यवस्था का जायजा लेते रहे।