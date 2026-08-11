बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा राजापाकड़ धाम
कुशीनगर के राजापाकड़ धाम स्थित श्री जीतेश्वर शिव मंदिर में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर तीन दिवसीय महोत्सव का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचकर भजन गाए। पहले दिन 501 कन्याओं के साथ जलयात्रा निकाली गई, जिसमें 151 पवित्र नदियों का जल शामिल किया गया।
कुशीनगर। तमकुही विकास खंड के राजापाकड़ धाम स्थित श्री जीतेश्वर शिव मंदिर परिसर में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय महोत्सव के तीसरे दिन मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर से ही बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचने लगे। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव, बम-बम भोले और जय श्रीराम के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान जीतेश्वर शिव का विधि-विधान से जलाभिषेक किया।पहले दिन 501 कन्याओं के साथ निकाली गई जलयात्रा में रामायणकालीन बांसी नदी से लाए गए जल में 151 पवित्र नदियों का जल मिलाया गया था, जिसे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया गया था।
जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला था। मंगलवार को महिलाएं भक्ति गीत गाते हुए भगवान शिव का गुणगान करती रहीं तो युवा श्रद्धालु बम-बम भोले के जयकारे लगाते हुए मंदिर परिसर को भक्तिमय बनाते रहे। दीपक देहाती और उनकी टीम देवेंद्र पांडेय, मिथिलेश पांडेय, संतोष श्रीवास्तव, मुकेश, अरुन, हेमंत, मंटू, सुमंत आदि ने अखंड रामचरित मानस पाठ शुरू किया था। मंदिर में चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहा।
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