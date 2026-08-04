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31.4 किलो गांजा, नेपाली पासपोर्ट व हिरण की सींग समेत तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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वीरपुर में भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल ने तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए 31.400 किलोग्राम गांजा, एक नेपाली पासपोर्ट और हिरण का सींग बरामद किया। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। SSB ने ड्रोन और नारकोटिक डॉग स्क्वाड के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया।

31.4 किलो गांजा, नेपाली पासपोर्ट व हिरण की सींग समेत तस्कर गिरफ्तार

वीरपुर, एक संवाददाता भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल की 45वीं वाहिनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31.400 किलोग्राम गांजा, एक नेपाली पासपोर्ट और हिरण का सींग बरामद किया है। मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को 45वीं वाहिनी की सीमा चौकी सतना के जवान सीमा स्तंभ संख्या 202/2 के समीप नियमित एनसीपी ड्यूटी पर थे। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंडल टोला निवासी नीलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 31.400 किलोग्राम गांजा, एक नेपाली पासपोर्ट तथा हिरण की सींग बरामद हुई।

कार्रवाई के बाद एसएसबी ने मंडल टोला क्षेत्र में अतिरिक्त बल, नारकोटिक डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया, ताकि तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और संभावित रूप से छिपाए गए मादक पदार्थों का पता लगाया जा सके। जब्ती और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बरामद गांजा, नेपाली पासपोर्ट, हिरण का सींग तथा गिरफ्तार आरोपित को अग्रिम कार्रवाई के लिए वीरपुर थाना पुलिस को सौंप दिया गया। 45वीं वाहिनी के कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एसएसबी पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ लगातार अभियान चला रही है।

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