तस्करी कर लाया गया 14 करोड़ का सोना जब्त, 20 आरोपी धरे
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एक सप्ताह में 14 करोड़ का सोना और नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। इस अभियान में 20 आरोपियों में पांच विदेशी नागरिक शामिल हैं। विभिन्न राज्यों में चलाए गए अभियानों के दौरान 9.5 किलो सोना और अन्य प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया।
नई दिल्ली, एजेंसी। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने देशव्यापी अभियान चलाकर 14 करोड़ का सोना और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठित तस्करी गिरोह के खिलाफ अभियान के दौरान एक सप्ताह में पांच विदेशी नागरिकों समेत 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, देशभर में अलग-अलग राज्यों में चलाए गए अभियानों के दौरान 9.5 किलो सोना बरामद किया गया। अभियान डीआरआई की मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, तमिलनाडु टीमों और बीएसएफ की मदद से चलाया गया। यह कार्रवाई देश में अवैध तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार मानी जा रही है。
कहां क्या बरामद किया
1. नशीले पदार्थ : चुराचांदपुर (मणिपुर) से 2.7 किलो हेरोइन, मुंबई से दो किलो सिंथेटिक ड्रग्स और दिल्ली व कालीकट एयरपोर्ट से बैंकॉक से लाई गई 25 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की गई
2. चंदन : चेन्नई में 2.5 करोड़ की 4.8 मीट्रिक टन लाल चंदन और सोमालिया के रास्ते अवैध रूप से लाई गई 1.4 करोड़ की 14 मीट्रिक टन गुग्गुल बरामद हुई
3. ई-सिगरेट : मुंबई में न्हावा शेवा पोर्ट से 3.70 करोड़ मूल्य की 9,230 ई-सिगरेट और मिजोरम सीमा के पास 3.6 करोड़ मूल्य के 14.5 मीट्रिक टन विदेशी पोस्ता व 14 मीट्रिक टन सुपारी (14 मीट्रिक टन) जब्त किए
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