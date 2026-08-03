सावन की पहली सोमवारी पर झारखंडधाम में गूंजा हर-हर महादेव

अपेक्षा से अधिक भीड़ उमड़ी, श्रद्धालुओं को संभालने में पुलिस-प्रशासन के छूटे पसीने सावन की पहली सोमवारी पर प्रसिद्ध तीर्थस्थल झारखंडधाम में आस्था क

झारखंडधाम, प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर प्रसिद्ध तीर्थस्थल झारखंडधाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पौ फटते ही हजारों श्रद्धालुओं और कांवरियों के पहुंचने से पूरा झारखंडधाम हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाई और चंद्रकूप से जल उठाकर बाबा झारखंडी नाथ के मंदिर में प्रवेश किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। दिन चढ़ने के साथ भीड़ लगातार बढ़ती गई और देर तक जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा। अनुमान के मुताबिक, दस हजार से अधिक श्रद्धालुओं और कांवरियों ने बाबा झारखंडी नाथ का जलाभिषेक कर मंगलकामना की। अपेक्षा से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से पुलिस-प्रशासन के सामने भीड़ को नियंत्रित करना बड़ी चुनौती बन गयी। मुख्य मंदिर और पार्वती मंदिर के समीप श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर पूजा-अर्चना कराई गई। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जमुआ बीडीओ अमल जी की अगुवाई में प्रखंड प्रशासन के अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट के रुप में मोर्चा संभाला और स्थिति पर नजर बनाए रखी। हीरोडीह थाना प्रभारी महेश चंद्रा और परसन थाना प्रभारी सोनू कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने मुख्य मंदिर, पार्वती मंदिर, प्रवेश द्वार और निकासी द्वार पर व्यवस्था संभाली। भीड़ में महिलाओं की संख्या को देखते हुए जगह-जगह महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई थी.

तीनों मार्गों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी से निगरानी झारखंडधाम पहुंचने वाले तीनों प्रमुख मार्गों पर बेरीकेडिंग कर वाहनों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित किया गया। बैरिकेडिंग वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात रहे। मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही थी। रविवार रात से ही झारखंडधाम में श्रद्धालुओं और कांवरियों का पहुंचना शुरू हो गया था। वहीं, सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को लेकर पुलिस बल के जवान भी रात से ही विभिन्न स्थानों पर तैनात रहे.

व्यवस्था की कमी पर श्रद्धालुओं में नाराजगी एक ओर जहां पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, वहीं दूसरी ओर सावन के दौरान रैन बसेरा, कांवरिया कैंप और भजन संध्या जैसे आयोजन नहीं होने को लेकर श्रद्धालुओं में नाराजगी भी देखने को मिली। दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना था कि झारखंडधाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर सावन के महीने में श्रद्धालुओं और कांवरियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए थे। कांवरियों के ठहरने के लिए कैंप, रैन बसेरा और शाम के समय भजन-कीर्तन का आयोजन होने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलती।

श्रद्धालु विक्रम कुमार, राहुल कुमार, ढालो दास, राजकुमार तुरी, मोहन यादव, अनिल यादव और प्रवीण सिंह ने कहा कि सावन के महीने में झारखंडधाम में बड़ी संख्या में कांवरिये पहुंचते हैं। ऐसे में यहां कांवरिया कैंप लगाया जाना चाहिए तथा शाम में भजन संध्या का आयोजन भी होना चाहिए। श्रद्धालुओं ने स्थानीय प्रबंधन समिति, प्रशासन, सरकार और जनप्रतिनिधियों से आनेवाले दिनों में इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की मांग की।

विभिन्न मंदिरों में भी पहुंचे श्रद्धालु बाबा झारखंडी नाथ का जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं ने झारखंडधाम परिसर स्थित विभिन्न मंदिरों में भी पूजा-अर्चना और दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने नंदी मंदिर, पार्वती मंदिर, हनुमान मंदिर, संतोषी माता मंदिर, राम मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, सरस्वती मंदिर, राधा-कृष्ण मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, बृहद हनुमान स्थल और दुर्गा मंदिर में भी माथा टेका। पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा सहित मंदिर प्रबंधन समिति के नरेश पंडा, विनोद पंडा, सुभाष पंडा, मनोज पंडा, दिलीप पंडा, सुजीत पंडा, रविंद्र पंडा, महेंद्र पंडा, निधि पंडा, मुखिया आशुतोष कुशवाहा, पंसस राजेश वर्मा समेत अन्य लोग सक्रिय रहे। सभी श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक दर्शन और पूजा कराने के लिए व्यवस्था में जुटे रहे.