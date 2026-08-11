बुलंदशहर: शिवरात्रि पर कांवड़ियों ने शिवालयों में किया जलाभिषेक
बुलंदशहर में शिवरात्रि के पर्व पर विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। कांवड़ियों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ियों के लिए उपचार सुविधाएं प्रदान कीं। पुलिस बलों ने सुरक्षा का ध्यान रखा। भक्त बम भोले के जयकारे लगाते हुए नजर आए।
बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले के विभिन्न स्थानों पर शिवरात्रि के पावन पर्व श्रद्धालुओं की शिवालयों पर कतारें लगी रहीं। कांवड़ियों ने कतारबद्ध होकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंगलवार की सबह से ही शिवरात्रि के उपलक्ष में बुलंदशहर नगर के श्री राजराजेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्धपीठ, गंगा मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर आनंदेश्वर मंदिर, खुर्जा के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सहित जिले के सभी शिव मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा रहा। कतारबद्ध होकर कांवड़ियों ने शिवालयों पर जलाभिषेक किया। मंदिर के निकट स्वास्थ्य विभाग की ओर से कांवड़ियों के लिए उपचार की सुविधा की गई। जहां पर कांवड़ियों के जख्मी पैरों की मरहम पट्टी की गई।
सुरक्षा के लिहाज से मंदिर पर पुलिस बल तैनात रहा। बुलंदशहर, खुर्जा, स्याना, अनूपशहर, सिकंदराबाद सहित विभिन्न नगरों में कांवड़िये बम भोले के जयकारे लगाते दिखाई दिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें