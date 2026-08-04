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पहली सोमवारी पर धीमेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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बनमनखी, संवाद सूत्र। प्रसिद्ध धीमेश्वर धाम में सावन की पहली सोमवारी पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अनुमानित एक लाख श्रद्धालुओं ने बाबा उग्रेश्वर नाथ

पहली सोमवारी पर धीमेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

बनमनखी, संवाद सूत्र। प्रसिद्ध धीमेश्वर धाम में सावन की पहली सोमवारी पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अनुमानित एक लाख श्रद्धालुओं ने बाबा उग्रेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से मंदिर तक जाने वाली सभी सड़कें केसरियामय हो गईं और पूरा क्षेत्र बोल बम व हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। सोमवार की आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था। देर शाम तक जलाभिषेक का सिलसिला लगातार जारी रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक थी कि मंदिर से करीब एक किलोमीटर दूर तक महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही।

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अपनी बारी का इंतजार करते श्रद्धालु भगवान शिव के जयकारे लगाते रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से व्यापक तैयारियां की थीं। मंदिर के इतिहास में पहली बार श्रद्धालुओं के लिए अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक की व्यवस्था की गई, जिससे भीड़ प्रबंधन में काफी सहूलियत मिली। धीमेश्वर धाम के अलावा अनुमंडल मुख्यालय स्थित कोसी कॉलोनी, ड्रेनेज कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, जानकीनगर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दिन चढ़ने के साथ मंदिरों में भीड़ लगातार बढ़ती गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु व्यवस्था के लिए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, दंडाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग की टीमों की तैनाती की गई थी। मंदिर परिसर तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेश प्रीतम स्वयं पूरे दिन मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते रहे। वहीं बनमनखी थानाध्यक्ष संजय कुमार पुलिस पदाधिकारियों के साथ लगातार गश्त कर विधि-व्यवस्था की निगरानी करते रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थानीय सामाजिक संगठनों एवं लोगों द्वारा जगह-जगह शुद्ध पेयजल, अल्पाहार और विश्राम की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं ने प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए राजकीय श्रावणी महोत्सव का आनंद उठाया।

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