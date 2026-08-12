हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय, कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक
श्रावण मास में शिवरात्रि के चलते शिवालयों में हर-हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया और पूजा-अर्चना की। विभिन्न पावन स्थलों से आए कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही।
श्रावण मास में शिवरात्रि के चलते नगर और क्षेत्र के शिवालय हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश समेत विभिन्न पावन तीर्थस्थलों से गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने मंगलवार को भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की।
कांवड़ियों की भीड़
कांवड़ियों के पहुंचने से मंदिरों में सुबह से ही भक्तिमय माहौल बना रहा। नगर के श्री झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार रात तक बड़ी संख्या में कांवड़िये पहुंच गए। वहीं डाक कांवड़ लेकर आने वाले शिवभक्त मंगलवार दोपहर तक मंदिर पहुंचे। कांवड़ियों ने विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक कर मनोकामना मांगी। जलाभिषेक को लेकर मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं।
सुरक्षा व्यवस्था
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तेद रही। क्षेत्र के गांव आढ़ा स्थित श्री वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान शिव की आराधना कर जलाभिषेक किया। वहीं ककोड़ रोड स्थित गांव बुटेना के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे।
विशेष प्रबंध
एसडीएम दिनेश चंद्र ने भी श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा-अर्चना की। मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए विशेष प्रबंध किए गए।
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