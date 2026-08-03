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सावन के पहले सोमवार पर गंगा घाटों से शिवालयों तक उमड़ पड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में सावन मास के पहले सोमवार पर गंगा घाटों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कावड़ियों का सिलसिला आधी रात से शुरू हुआ और हजारों शिव भक्त गंगा स्नान के बाद जलाभिषेक करने गए। प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम भी किए गए थे।

सावन के पहले सोमवार पर गंगा घाटों से शिवालयों तक उमड़ पड़ा आस्था का सैलाब
सावन के पहले सोमवार पर गंगा घाटों से शिवालयों तक उमड़ पड़ा आस्था का सैलाब

फतेहपुर। सावन मास के पहले सोमवार पर गंगा घाटों से लेकर शिवालयों तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर जगह बम-बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। रविवार आधी रात से ही गंगा घाटों पर कावड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरु हो गया था। भोर पहर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों शिवभक्तों ने गंगा स्नान कर पवित्र जल भरा और हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष के साथ शिवालयों की ओर रवाना हुए। शहर के प्रसिद्ध तांबेश्वर मंदिर में आधी रात से ही दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। इसके अलावा ओम घाट शिव मंदिर, नौबस्ता गंगा घाट, कुंडेश्वर धाम, जागेश्वर धाम सरकी सहित जिले के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है।

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ओम घाट पर सीओ सिटी गौरव शर्मा सुरक्षा की कमान संभाले हैं। यहां करीब एक सैकड़ा पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। मंदिरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।

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