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सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तड़के चार बजे से मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगीं। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गंगाजल, दूध, दही आदि से जलाभिषेक किया। सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे, और भंडारे भी आयोजित हुए।

सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु
सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

रुद्रपुर, संवाददाता। पवित्र सावन मास के प्रथम सोमवार पर रुद्रपुर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के चार बजे से ही शहर के अटरिया मंदिर, आवास विकास स्थित शिव मंदिर, दूधिया बाबा मंदिर, पांच मंदिर और मुख्य बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। सुबह होते-होते मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'जय भोलेनाथ' के जयघोष से गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गंगाजल, दूध, दही, बेलपत्र, भांग और धतूरे से विधिवत जलाभिषेक एवं दुग्धाभिषेक किया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने घंटों कतार में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और परिवार, समाज और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।

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सावन के पहले सोमवार पर उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर समितियों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। प्रमुख मंदिरों और मार्गों पर बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की गई। दोपहर तक विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक का क्रम जारी रहा। इसके बाद कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।

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