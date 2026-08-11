सावन के दूसरे सोमवार पर पहुंचे डेढ़ लाख श्रद्धालु
हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठी छोटी काशीक मंदिर में लगा रेला फोटो--01--गोला की सड़कों पर सोमवार सुबह उमड़ी भारी भीड़ फोटो--02--मंदिर मार्ग पर कांवड
गोला गोकर्णनाथ। छोटी काशी में सावन के दूसरे सोमवार पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि रविवार रात से ही पूरा शिवधाम श्रद्धालुओं और कांवड़ियों से पट गया। प्रचंड भीड़ को देखते हुए शिव मंदिर के कपाट रात करीब डेढ़ बजे ही खोल दिए गए। कपाट खुलते ही हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए करीब आठ घंटे तक पनारी सिस्टम के जरिए जलाभिषेक कराया गया जिससे भीड़ को नियंत्रित करते हुए अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन और जल चढ़ाने का अवसर मिल सके। सुबह होते होते मंदिर परिसर निर्माणाधीन कॉरिडोर और आसपास के मार्गों पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची।
दूर दराज से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की कतारें लगातार बढ़ती रहीं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी तरह मुस्तैद रहीं। मंदिर क्षेत्र के साथ ही प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर बैरियर लगाकर आवाजाही नियंत्रित की गई।
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