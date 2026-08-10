बाबा दूधनाथ महादेव का किया जलाभिषेक

मुशहरी, हिसं। छपरा मेघ स्थित बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आथर घाट और पहलेजा घाट से गंगाजल लेकर पहुंचे 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। रविवार रात करीब एक बजे से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे थे। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि कांवरिया सेवा दल के सदस्य पहलेजा घाट से हाजीपुर, गौरौल और तुर्की होते हुए आनेवाले कांवरियों की सेवा और सुरक्षा में जुट रहते हैं। तुर्की से धाम तक करीब 17 किलोमीटर रास्ते में कई जगह रोशनी और जर्जर सड़क के कारण कांवरियों को परेशानी हो रही है।