बाबा दूधनाथ महादेव का किया जलाभिषेक
By Pallav Kumarहिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
मुशहरी के बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी पर 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालु रात एक बजे से आना शुरू हुए। मंदिर प्रबंधन समिति ने कांवरियों की सेवा और सुरक्षा का ध्यान रखा, जबकि जर्जर सड़क और रोशनी की कमी से कांवरियों को समस्या का सामना करना पड़ा।
मुशहरी, हिसं। छपरा मेघ स्थित बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आथर घाट और पहलेजा घाट से गंगाजल लेकर पहुंचे 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। रविवार रात करीब एक बजे से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे थे। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि कांवरिया सेवा दल के सदस्य पहलेजा घाट से हाजीपुर, गौरौल और तुर्की होते हुए आनेवाले कांवरियों की सेवा और सुरक्षा में जुट रहते हैं। तुर्की से धाम तक करीब 17 किलोमीटर रास्ते में कई जगह रोशनी और जर्जर सड़क के कारण कांवरियों को परेशानी हो रही है।
मुख्य पुजारी राजीव मिश्रा ने बताया कि बाबा दूधनाथ महादेव का भव्य शृंगार किया गया। शिवालय के समीप शिवगंज में संध्या गंगा आरती का आयोजन किया गया।
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