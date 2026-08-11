25 हजार श्रद्धालुओं ने किया मुर्गा महादेव मंदिर में जलाभिषेक
नोवामुंडी में सावन के अवसर पर मुर्गा महादेव मंदिर में करीब 25 हजार श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भक्तों का रेला रविवार मध्यरात्रि से शुरू हुआ। बारिश के बाद श्रद्धालुओं ने स्नान कर पवित्र जल से पूजा-अर्चना की, और मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंज उठा।
नोवामुंडी, संवाददाता। सावन के अवसर प्रसिद्ध मुर्गा महादेव मंदिर में सोमवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 25 हजार श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। रविवार से ही श्रद्धालुओं का रेला मंदिर की ओर पहुंचने लगा था, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा।रविवार को आधी रात एक बजे मंदिर कपाट खुलते ही मंदिर के चारों ओर ओउम नम: शिवाय की गूंज से समूचे वातावरण गूंजने लगा था।रविवार से रुक-रुक कर हो रही बारिश के बाद दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान के बाद पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
इस दौरान हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा।
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