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पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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मांडू क्षेत्र के शिवालयों में सावन माह की पहली सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से मंदिर पहुंचे। मनोकामना बाबा मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। भक्तों ने गंगाजल और अन्य सामग्री अर्पित की। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की।

पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था का सैलाब

मांडू, निज प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी पर मांडू क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही श्रद्धालु हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचते रहे। क्षेत्र के प्रसिद्ध प्राचीन मनोकामना बाबा मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर सुख-समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तों की लंबी कतार लगी रही। पूजा-अर्चना को लेकर मंदिर समिति की ओर से विशेष व्यवस्था की गई थी।

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सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय रहा। सावन की पहली सोमवारी को लेकर पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना रहा और शिवालय ‘हर-हर महादेव’ के उद्घोष से गूंजते रहे।

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