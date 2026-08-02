गंगा घाटों पर उमड़ा कांवरियों का सैलाब

गाजीपुर, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए रविवार को शहर के गंगा घाटों पर कांवरियों और शिवभक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से लेकर देर शाम तक शहर के ऐतिहासिक ददरी घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। दूर-दराज के गांवों और पड़ोसी जिलों से आए शिवभक्तों ने मां गंगा में स्नान-ध्यान कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और कांवर में पवित्र गंगाजल भरकर महाहर धाम समेत जिले और आसपास के विभिन्न शिवालयों के लिए रवाना हुए। सोमवार को सावन के पहले सोमवार के अवसर पर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। रविवार की शाम ददरी घाट का नजारा पूरी तरह शिवमय दिखाई दिया। भगवा वस्त्र धारण किए कांवरिए "बोल बम", "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष के साथ गंगाजल लेकर अपने निर्धारित मार्गों पर आगे बढ़ते रहे। घाटों पर धार्मिक आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। कई श्रद्धालु परिवार सहित गंगा स्नान के बाद जल लेकर पैदल यात्रा पर निकले, जबकि युवा टोली बनाकर भक्ति गीतों की धुन पर आगे बढ़ते नजर आए।