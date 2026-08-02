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गंगा घाटों पर उमड़ा कांवरियों का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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गाजीपुर में सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर पूजा-अर्चना की और गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर रवाना हुए। ददरी घाट पर शिवमय नजारा था, वहीं सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं को सहायता प्रदान की गई।

गंगा घाटों पर उमड़ा कांवरियों का सैलाब

गाजीपुर, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए रविवार को शहर के गंगा घाटों पर कांवरियों और शिवभक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से लेकर देर शाम तक शहर के ऐतिहासिक ददरी घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। दूर-दराज के गांवों और पड़ोसी जिलों से आए शिवभक्तों ने मां गंगा में स्नान-ध्यान कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और कांवर में पवित्र गंगाजल भरकर महाहर धाम समेत जिले और आसपास के विभिन्न शिवालयों के लिए रवाना हुए। सोमवार को सावन के पहले सोमवार के अवसर पर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। रविवार की शाम ददरी घाट का नजारा पूरी तरह शिवमय दिखाई दिया। भगवा वस्त्र धारण किए कांवरिए "बोल बम", "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष के साथ गंगाजल लेकर अपने निर्धारित मार्गों पर आगे बढ़ते रहे। घाटों पर धार्मिक आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। कई श्रद्धालु परिवार सहित गंगा स्नान के बाद जल लेकर पैदल यात्रा पर निकले, जबकि युवा टोली बनाकर भक्ति गीतों की धुन पर आगे बढ़ते नजर आए।

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सेवा शिविरों की व्यवस्था

महाहर धाम जाने वाले मार्गों पर जगह-जगह सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सेवा शिविर लगाए गए, जहां श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शरबत, फल, चाय और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई। सेवा शिविरों में स्वयंसेवक कांवरियों का स्वागत कर उनकी हर संभव सहायता करते दिखाई दिए।

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सुरक्षा और यातायात व्यवस्था

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए। ददरी घाट, प्रमुख चौराहों और कांवर यात्रा मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती रही। यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई, जबकि नगर पालिका की ओर से घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात रही।

धार्मिक उल्लास का माहौल

श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर जिले में धार्मिक उल्लास चरम पर है। सोमवार तड़के से ही कांवरिए महाहर धाम सहित विभिन्न शिव मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक करेंगे। पूरे जिले में शिवभक्ति का वातावरण बना हुआ है और "हर-हर महादेव" के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा है।

सामान्य प्रश्न

सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालु किसकी पूजा करते हैं?
श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं।
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