शक्तिपीठ कड़ा धाम में चार दिवसीय सावन मेले का प्रारंभ हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में स्नान किया। श्रद्धालुओं ने मां शीतला मंदिर में दर्शन किए और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और मेडिकल टीमें सक्रिय रहीं। व्यापारियों ने प्रयागराज से फूल मंगाए और नारियल की कीमतें बढ़ी हैं।

सावन मेले के प्रथम दिन कड़ाधाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

शक्तिपीठ कड़ा धाम में मंगलवार से शुरू हुए चार दिवसीय सावन मेले के प्रथम दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के चार बजे से ही प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने धाम क्षेत्र के कुबरीघाट, कालेश्वर घाट और हनुमान घाट पर मां गंगा के पावन जल में पुण्य स्नान किया।

श्रद्धालुओं का पूजन गंगा घाट पर स्नान व पूजन के बाद श्रद्धालु कलश में गंगाजल और ध्वज-निशान लेकर पारंपरिक देवी गीत निमिया की डाल मैया डालेली झुलनवा गाते हुए मां शीतला मंदिर पहुंचे। जहां दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। गर्भगृह में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मां शीतला के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर नारियल, चुनरी, फूल-माला आदि अर्पित किए तथा अपने परिवार बाल बच्चों की सुख-समृद्धि और आरोग्यता की कामना की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने बाबा भैरवनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा कों नींबू, लौंग, बच्छ की लकड़ी व पुष्प चढ़ाकर क्षेत्रपाल बाबा काल भैरवनाथ से परिवार की कुशलता एवं ऊपरी भव बाधा तथा संकटों से मुक्ति की प्रार्थना की।

सुरक्षा व्यवस्था धाम क्षेत्र में भक्तों की सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर मेडिकल टीम फायर सर्विस नगर पंचायत कर्मियों की टीम के साथ कई टीम में सक्रिय दिखी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत के निर्देशन पर डीएसपी सिराथू सत्येंद्र तिवारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी कड़ाधाम महेश सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल चप्पे-चप्पे पर तैनात रहा। गंगा घाटों पर फ्लोटिंग बैरिकेडिंग के भीतर भक्तों के सुरक्षित स्नान की व्यवस्था की गई। जल पुलिस, निजी गोताखोर, एंटी रोमियो टीम तथा सादे वर्दी में पुलिसकर्मी पूरे मेले में लगातार गश्त करते रहे। मंदिर प्रबंध समिति के महामंत्री जुगेश पंडा ने बताया कि सावन महीने में जो भक्त सच्चे हृदय से मां गंगा के पावन जल में स्नान के बाद विधि-विधान से मां शीतला की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं पर माता की विशेष कृपा होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

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प्रयागराज से आया फूल, नारियल के बढ़े दाम

सावन मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के आने का अनुमान लगाते हुए धाम के व्यापारियों ने प्रयागराज से गेंदे व तगड़ के फूल पर्याप्त मात्रा में मंगाए हैं। तीर्थ पुरोहित एवं नारियल व्यापारी रुपैया लाल पंडा ने बताया कि आषाढ़ मेले में 18 से 20 रुपये में बिकने वाला नारियल अब 22 से 23 रुपये प्रति पीस बिक रहा है। दो से तीन रुपये की बढ़ोतरी के बावजूद बिक्री अच्छी बनी हुई है।