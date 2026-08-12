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शिवरात्रि पर रहा कांवड़ मार्ग पर रहा डाक कांवडियों का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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श्रावण मास की शिवरात्रि पर शहर में बहुत कम पैदल कांवडिये पहुंचे, लेकिन डाक कांवडियों का सैलाब उमड़ा रहा। बारिश में भी कांवडिये अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर भगवा रंग छाया रहा, और शिव भजन गूँजते रहे। कांवडियों ने बारिश में भी शिव की जयकारे लगाते हुए दौड़ते रहे।

शिवरात्रि पर रहा कांवड़ मार्ग पर रहा डाक कांवडियों का सैलाब

श्रावण मास की शिवरात्रि पर शहर में जहां बहुत कम पैदल कांवडिये पहुंचे, वहीं कांवड मार्ग पर डाक कांवडियों का सैलाब उमड़ा रहा। मंगलवार को रूक-रूककर हुई बारिश भी कांवडियों के कदम नहीं रूके और वह बारिश में भीगते हुए शिव चौक की परिक्रमा कर अपने गंतव्य की ओर निकलते चले गए। मंगलवार को श्रावण मास की शिवरात्रि मनाई गई। शहर के कांवड मार्ग से पैदल कांवडिये गुजरते रहे। हालांकि मंगलवार को जनपद व आसपास के क्षेत्रों के कांवडिये ही गुजर रहे थे। इसी के साथ जनपद के हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर डाक कांवडियों का पूरा सैलाब उमड़ा रहा। डाक कांवडियों के कारण पूरा हाईवे भगवा रंग में रंगा दिखाई दे रहा था। हाई वे पर पैदल दौडते डाक कांवडियों के साथ ट्रकों व बाइकों का ही शोर सुनाई दे रहा था। ट्रकों पर लगाए गए डीजे पर भगवान शिव के भजन बजते हुए चल रहे थे। शहर के कांवड मार्ग पर सिसौना बाईपास से शहर के अंदर पहुंचे डाक कांवडिये रूडकी रोड होते हुए शिव चौक पहुंचे और वहां पर भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए अपने गंतव्य की ओर निकल गए। बहुत से कांवडिये मेरठ रोड तो बहुत से डाक कांवडिये भगत सिंह रोड होते हुए शामली रोड और बुढाना रोड होते हुए गुजरे। इस दौरान उनके साथ बिना साइलेंसरों की बाइकों पर डाक कांवडियों के साथी पैदल दौड रहे कांवडिये के साथ चल रहे थे。

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बारिश में भी दौड़ते रहे कांवड़िए

दिन में हुई रूक-रूक कर बारिश में भी डाक कांवडियों के कदम नहीं रूके। हर-हर महादेव व बम-बम भोले और सीटी की आवाज पर डाक कांवडियों का दल सड़कों पर दौडता हुआ अपने-अपने शिवधाम की ओर बढ़ता चला गया। मार्ग में बारिश के कारण हुए जलभराव में भी कांवडिये पूरे विश्वास व भक्ति में लीन भगवान शिव के जयकारे करते हुए दौडते रहे। झमाझम बारिश भी कांवडियों के मनोवेग को नहीं रोक पाई।

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प्रश्न-उत्तर

कांवडियों ने किस पर्व को मनाया?
कांवडियों ने श्रावण मास की शिवरात्रि मनाई।
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