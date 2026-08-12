शिवरात्रि पर रहा कांवड़ मार्ग पर रहा डाक कांवडियों का सैलाब

श्रावण मास की शिवरात्रि पर शहर में जहां बहुत कम पैदल कांवडिये पहुंचे, वहीं कांवड मार्ग पर डाक कांवडियों का सैलाब उमड़ा रहा। मंगलवार को रूक-रूककर हुई बारिश भी कांवडियों के कदम नहीं रूके और वह बारिश में भीगते हुए शिव चौक की परिक्रमा कर अपने गंतव्य की ओर निकलते चले गए। मंगलवार को श्रावण मास की शिवरात्रि मनाई गई। शहर के कांवड मार्ग से पैदल कांवडिये गुजरते रहे। हालांकि मंगलवार को जनपद व आसपास के क्षेत्रों के कांवडिये ही गुजर रहे थे। इसी के साथ जनपद के हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर डाक कांवडियों का पूरा सैलाब उमड़ा रहा। डाक कांवडियों के कारण पूरा हाईवे भगवा रंग में रंगा दिखाई दे रहा था। हाई वे पर पैदल दौडते डाक कांवडियों के साथ ट्रकों व बाइकों का ही शोर सुनाई दे रहा था। ट्रकों पर लगाए गए डीजे पर भगवान शिव के भजन बजते हुए चल रहे थे। शहर के कांवड मार्ग पर सिसौना बाईपास से शहर के अंदर पहुंचे डाक कांवडिये रूडकी रोड होते हुए शिव चौक पहुंचे और वहां पर भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए अपने गंतव्य की ओर निकल गए। बहुत से कांवडिये मेरठ रोड तो बहुत से डाक कांवडिये भगत सिंह रोड होते हुए शामली रोड और बुढाना रोड होते हुए गुजरे। इस दौरान उनके साथ बिना साइलेंसरों की बाइकों पर डाक कांवडियों के साथी पैदल दौड रहे कांवडिये के साथ चल रहे थे。