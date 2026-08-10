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बैजनाथ धाम जाने वाली ट्रेनों में कांवरियों की रही खचाखच भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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पीडीडीयू जंक्शन पर सावन माह में बैजनाथ धाम के लिए कांवरियों की भारी भीड़ जुट रही है। रेलवे और पुलिस ने सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। कई ट्रेनों में जगह नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी यात्रियों से शांतिपूर्वक यात्रा करने की अपील कर रहे हैं।

बैजनाथ धाम जाने वाली ट्रेनों में कांवरियों की रही खचाखच भीड़

पीडीडीयू नगर, संवाददाता। सावन माह में बैजनाथ धाम के लिए रवाना होने वाले कांवरियों की भीड़ पीडीडीयू जंक्शन पर लगातार बढ़ रही है। ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए रेलवे और पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। कांवंरियों का जत्था सोमवार को बाबा बैजनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए रविवार को ट्रेनों से रवाना होते रहे। पीडीडीयू मंडल से होकर पटना और गया रेलखंड से गुजरने वाली डाउन की ट्रेनों में कांवरियों की अधिक भीड़ रही। इस दौरान डाउन की विक्रमशिला एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस, मुम्बई मेल, पंजाब मेल, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच खचाखच भरे नजर आए।

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वही कई ट्रेनों में यात्रियों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिली,जिससे आरक्षण कराने वाले यात्री परेशान दिखे। इस क्रम में जंक्शन पर कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए जीआरपी कोतवाल सुनील कुमार सिंह एवं आरपीएफ इंस्पेक्टर अनीता कुमारी मय फोर्स के साथ प्लेटफार्मों पर लगातार चक्रमण करती रहीं। अधिकारियों ने कांवरियों से शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करने और रेल संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। इसके अलावा कांवरियों की भीड़ पर नजर रखने के लिए पीडीडीयू मंडल कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम से पल-पल की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जवान ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भीड़ वाले स्थानों पर नजर बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम से मिल रही सूचना के आधार पर तुरंत फोर्स को मौके पर भेजा जा रहा है।ट्रेनों के संचालन में बरती जा रही सतर्कता : रेल प्रशासन ने कांवरियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए हैं कि ऐन वक्त पर ट्रेनों के प्लेटफार्म नहीं बदले जाएं। प्लेटफार्म पर ट्रेनों का संचालन धीमी गति से किया जा रहा है, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने। प्रमुख ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की सूचना लगातार उद्घोषणा के माध्यम से दी जा रही है। ताकि कांवरियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्टेशन पर विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वे कांवरियों को सही प्लेटफार्म तक पहुंचाने, पानी और अन्य मदद उपलब्ध कराने में लगे हैं।

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