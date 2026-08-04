Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिद्धपीठ फिरोजपुर महादेव में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

सावन माह के पहले सोमवार पर सिद्धपीठ फिरोजपुर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु सुबह तड़के से जलाभिषेक और पूजा के लिए पहुंचे। 'हर-हर महादेव' और 'ॐ नमः शिवाय' के जयघोषों से पूरा मंदिर गूंजा। पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, हजारों भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए।

सिद्धपीठ फिरोजपुर महादेव में उमड़ा आस्था का सैलाब

रामराज। सावन माह के प्रथम सोमवार पर सिद्धपीठ फिरोजपुर महादेव मंदिर में शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह तड़के से ही श्रद्धालु जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचने लगे। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। पूरे दिन मंदिर परिसर "हर-हर महादेव" और "ॐ नमः शिवाय" के जयघोषों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर महिलाओं, युवाओं और बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: हर-हर बम-बम के जयघोष से गूंजे शिवालय

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। मंदिर परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वही मन्दिर में दिनभर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा। शाम तक हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया। सावन के प्रथम सोमवार पर सिद्धपीठ फिरोजपुर महादेव मंदिर में उमड़ी भारी भीड़ ने क्षेत्रवासियों की भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा का परिचय दिया।

ये भी पढ़ें:Araria News: हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय
ये भी पढ़ें:Purnia News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।