सिद्धपीठ फिरोजपुर महादेव में उमड़ा आस्था का सैलाब
सावन माह के पहले सोमवार पर सिद्धपीठ फिरोजपुर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु सुबह तड़के से जलाभिषेक और पूजा के लिए पहुंचे। 'हर-हर महादेव' और 'ॐ नमः शिवाय' के जयघोषों से पूरा मंदिर गूंजा। पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, हजारों भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए।
रामराज। सावन माह के प्रथम सोमवार पर सिद्धपीठ फिरोजपुर महादेव मंदिर में शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह तड़के से ही श्रद्धालु जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचने लगे। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। पूरे दिन मंदिर परिसर "हर-हर महादेव" और "ॐ नमः शिवाय" के जयघोषों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर महिलाओं, युवाओं और बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। मंदिर परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वही मन्दिर में दिनभर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा। शाम तक हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया। सावन के प्रथम सोमवार पर सिद्धपीठ फिरोजपुर महादेव मंदिर में उमड़ी भारी भीड़ ने क्षेत्रवासियों की भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा का परिचय दिया।
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