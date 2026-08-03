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इटकी के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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सावन महीने की पहली सोमवारी के दिन, इटकी के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और विधिपूर्वक पूजा की। मुख्य शिव मंदिर और रुद्र महाकाल मंदिर में सबसे अधिक भीड़ रही, जिसमें महिलाओं की भी बड़ी संख्या थी।

इटकी के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त

इटकी, प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी पर प्रखंड के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिवभक्त मंदिरों में पहुंचने लगे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इटकी के मुख्य शिव मंदिर और रुद्र महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ रही। इसके अलावा गड़गांव, नारी, मकुंदा, मोरो, महादेव टंगरा, हरही गंगाजल सहित अन्य शिवालयों में भी सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भी भगवान शिव की आराधना की। मंदिर परिसर दिनभर 'हर-हर महादेव' और 'बम भोले' के जयघोष से गूंजते रहे।

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शिवालयों में देर शाम तक पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी रहा।

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