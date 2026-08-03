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सावन के पहले सोमवार को सुबह से उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में सुबह से दर्शन

सावन के पहले सोमवार को सुबह से उमड़ा आस्था का सैलाब

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेषकर बाबा आनंदेश्वर मंदिर में उमस भरी गर्मी से जूझते हुए भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। जलाभिषेक के साथ भक्तों ने जयकारे लगाए। रात में तेज़ बारिश के कारण भक्त पहुंचे तो जरूर लेकिन उन्हें जल भराव से होकर गुजरना पड़ा। कई भक्त इस कारण लौट गए और पानी निकलने के बाद फिर लौटे ताकि वे पवित्रता के साथ दर्शन कर सकें। सुबह से ही यहां भक्त अनुशासन में रह कर हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।बाबा

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सिद्धनाथ मंदिर में तड़के मंगला आरती के बाद भक्तों की भीड़ एकत्रित हो गई। भक्तों में बाबा के दर्शन कर जयकारे लगाए। सेवादारों ने लोगों को घाट की ओर जाने से रोका। इसी तरह बाबा वनखंडेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहां मुख्य मार्ग को दोनों ओर से बंद कर दिया गया था। नागेश्वर मंदिर में विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। जागेश्वर और खेरेश्वर मंदिर में भी उत्साह दिखा। केस्को कॉलोनी में बनाया गया विशेष बाबा अमरनाथ दर्शन स्थल शाम को खोला जाएगा।

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