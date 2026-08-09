सावन के 10वें दिन : श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर बासुकीनाथ में 92,437 श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर बासुकीनाथ मे

जरमुंडी, प्रतिनिधि।राजकीय श्रावणी मेला के 10 वें दिन शनिवार को फौजदारी बाबा के दरबार बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। अहले सुबह से कांवरिया शिवभक्त बाबा बासुकीनाथ धाम में अरघा से जलार्पण कर रहे हैं। शाम पांच बजे बाबा बासुकीनाथ को दिवा कालीन विश्राम के लिए नियमानुसार एक घंटे का विश्राम दिया गया। इससे पूर्व बाबा बासुकीनाथ की 16 उपचारों से विधिवत पूजा संपन्न हुई। विश्राम पूजा संपन्न होने पर शाम 5:00 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान कांवरिया श्रद्धालु ऑन की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक को स्थगित रखा गया। शाम 5:00 बजे तक बाबा बासुकीनाथ मंदिर में 92,437 श्रद्धालुओं ने अरघा से जलार्पण किया और भोलेनाथ से सुख समृद्धि सहित परिजनों के लिए अभीष्ट कामनाएं भी की।

श्रावणी मेला का माहौल बता दें कि राजकीय श्रावणी मेला के दौरान बासुकीनाथ धाम आने वाले देश और विदेशों के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ निरंतर उमड़ रही है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के उपलक्ष्य पर शनिवार को दिनभर आकाश में कभी धूप तो कभी बादल छाए रहे। बादलों की ओट में भगवान सूर्य दिनभर आंखमिचौनी करते रहे। शाम 4:00 बजे के करीब बासुकीनाथ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे प्रफुल्लित कांवरिया श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर रहे। शनिवार को कांवरियों की कतार संस्कार मंडप, क्यू काम्प्लेक्स से लेकर शिवगंगा के पूरब मार्ग में तारामंदिर रोड इंट्री प्वाइंट से लगी रही। घंटों कतार में रहकर धीरे धीरे कांवरिया श्रद्धालु जब संस्कार मंडप के रास्ते से मंदिर के प्रवेश द्वार, हाथीगेट से मंदिर परिसर में पहुंचे तो बासुकीनाथ मंदिर का शीर्ष गुंबद देखते ही उनकी थकान मिट सी गई। थकेमांदे भक्तों के शरीर में जैसे नए उत्साह का संचार हुआ। बोल बम के महामंत्र और भोलेनाथ के जय घोष से बासुकीनाथ मंदिर का कोना-कोना दिनभर गूंजता रहा।

जलार्पण का आंकड़ा फौजदारी बाबा के दरबार में शनिवार को शाम करीब 5 बजे तक 92 हजार 437 शिवभक्तों ने अरघा से जलार्पण किया। अपराह्न 6:00 बजे के बाद बासुकीनाथ मंदिर को पूजा-अर्चना के लिए पुनः खोला गया। इसके बाद कांवरिया श्रद्धालुओं ने एक बार फिर भोलेनाथ पर जलार्पण करना प्रारंभ किया। यह क्रम देर रात होनेवाली श्रृंगार पूजा तक निर्बाध रूप से जारी था। श्रावणी मेला के दसवें दिन बासुकीनाथ मंदिर कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक सूचना के अनुसार शाम 5 बजे तक विभिन्न माध्यमों से 92437 कांवरियों ने नागेश ज्योतिर्लिंग पर पवित्र जल अर्पित कर पूजा-अर्चना किया। इसमें सामान्य रूट लाइन से 65855 कांवरिया, जलार्पण काउंटर के माध्यम 22404 कांवरिया एवं शीघ्रदर्शनम् से 4178 भक्तों ने जलार्पण किया।

बंपर आमदनी सावन के 10 वें दिन बासुकीनाथ मंदिर कोष को हुई बंपर कमाई

राजकीय श्रावणी मेला के दसवें दिन शनिवार को बाबा बासुकीनाथ मंदिर कोष को विभिन्न स्रोतों से बंपर आमदनी हुई है। जिसमें बासुकीनाथ मंदिर कार्यालय से 4178 कांवरिया श्रद्धालुओं द्वारा 500 रुपये की दर से शीघ्र दर्शनम् के कूपन की खरीद से 20.89 लाख रुपए, दान पेटी से 2,60,500 रुपए तथा गोलक से 35,400 प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार श्रावणी मेला के दसवें दिन बासुकिनाथ मंदिर को 23,84,900 रुपए की बंपर आमदनी हुई।

फोटो संख्या-24-बासुकीनाथ में जलाभिषेक को पहुंचे कांवरिया

फोटो संख्या-25-बासुकीनाथ में जलाभिषेक को जाते कांवरिया

फोटो संख्या-26-मंदिर में लगे अरघा सिस्टम से जलाभिषेक करते कांवरिया

फोटो संख्या-24-जलाभिषेक के बाद मेला में खरीददारी करते कांवरिया