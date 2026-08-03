हर-हर महादेव से गूंजा बाबा सोमेश्वरनाथ का दरबार

अरेराज में बाबा सोमेश्वर नाथ की नगरी में सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी। मंदिर का पट खोलने के बाद श्रद्धालुओं ने अरघा के माध्यम से जलाभिषेक किया। सुरक्षा के लिए पार्किंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई और अनधिकृत वाहनों का प्रवेश रोका गया।

अरेराज, निस। बाबा सोमेश्वर नाथ की नगरी अरेराज में सावन की प्रथम सोमवारी को सूखे कुएं में स्थापित बाबा सोमेश्वर नाथ के कामना परक पंचमुखी शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर बढ़ गई की संपूर्ण मेला क्षेत्र भगवाधारी श्रद्धालुओं से पट गया। बाबा सोमेश्वर नाथ का मंदिर दिनभर हरहर महादेव के जयकारे से गुंजायमान रहा। भीड़ का अदभुत नजारा देख उसे नियंत्रित करने में मंदिर प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों सहित दंडाधिकारी,पुलिस अधिकारी सहित सुरक्षाकर्मियों के पसीने छूटने लगे। रविवार की दोपहर से प्रथम सोमवारी को लेकर जलाभिषेक करने के लिए कावरियों की भीड़ जमा होने लगी थी।

जिला प्रशासन की तैयारी भीड़ के दबाव को देखते हुए पीठाधीश्वर महंत द्वारा गर्भगृह की प्रथम पूजा संपन्न करने के बाद दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में मंदिर के कपाट को आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिया गया। पट खुलते ही अरघा के माध्यम से जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोहे के बनाए गए फिक्स्ड बैरिकेडिंग के माध्यम से दो किलोमीटर की दूरी से ही कतारबद्ध होकर महिला पुरुष श्रद्धालु सुरक्षित तौर पर जलाभिषेक करने लगे जो सिलसिला दिन भर चलता रहा। वाहनों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से पार्किंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई जबकि मेला में अनाधिकृत वाहनों के प्रवेश को भी रोक दिया गया।

रात्री के समय मंदिर का पट खोलना रात्रि के 02 बजे ही खोल दिया गया मंदिर का कपाट : रविवार की शाम से ही भीड़ के बढ़ने के कारण सुरक्षा कारणों को देखते हुए मंदिर का पट खोल दिया गया। एसडीओ अंजली शर्मा एवं डीएसपी रविकुमार के निर्देश पर

गर्भगृह में पीठाधीश्वर महंत स्वामी रविशंकर गिरि जी द्वारा प्रथम पूजा संपन्न करने के बाद आमजन के दर्शनार्थ खोल दिया गया।

जलाभिषेक की प्रक्रिया पट के खुलते ही बाबा का संपूर्ण दरबार ॐ नमः शिवाय एवं हरहर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। लोहे के बैरिकेडिंग से होकर महिला पुरुष श्रद्धालु अरघा के माध्यम से जलाभिषेक करने लगे।

लगभग दो किलोमीटर की लंबी कतार में शामिल श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। पहलेजा घाट से जलबोझी कर जलाभिषेक करने आए गरौल निवासी गोपाल दास ,रामबाबू प्रसाद ने बताया कि दर्जनों की संख्या में हमलोग पिछले 35 साल से यहां जलाभिषेक करने आते हैं।

यातायात प्रबंधन अनधिकृत वाहनों के प्रवेश को रोका गया : लाखों की भीड़ को नियंत्रित करने व सुरक्षा कारणों को लेकर मुख्य चौक, हरदिया चौक सहित पुराना धर्मशाला,स्टेटबैंक चौक,एसडीओ आवास के पास अवरोधक लगाए गए थे। ताकि तीर्थ यात्री वाहनों के प्रवेश को रोका जा सके। संपूर्ण मेला क्षेत्र में दर्जनों संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी। हरदिया चौक से जोगियार जाने वाली सड़क पर छोटे मोटे वाहनों के प्रवेश को सख्ती से रोका गया । बावजूद इसके हरदिया चौक पर रुक रुक कर वाहन जाम की समस्या बनी रही । सुरक्षाकर्मियों की सक्रियता जाम को हटाया गया।

सुरक्षा बल की तैयारी चप्पे -चप्पे पर तैनात दिखे सुरक्षा बल के जवान : मंदिर परिसर सहित संपूर्ण मेला क्षेत्र में चालीस की संख्या में तैनात एनसीसी के जवान भी सक्रिय दिखे। कार्यपालक दंडाधिकारी आलोक कुमार,सीओ विनोद कुमार पांडे ,कार्यपालक पदाधिकारी निखिल कुमार ,मंदिर के कर्मचारी नीरज कुमार,सूरज तिवारी,सुनील गिरि,सोना शर्मा,राजन कुमार ,सिकंदर कुमार आदि को मंदिर परिसर में सक्रिय देखा गया।