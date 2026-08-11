महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देहरादून के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया।
देहरादून। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंगलवार को शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की तथा परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर, रायपुर शिव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। भक्तों ने विधि-विधान से भगवान शिव का अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था।
श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तिमय माहौल बना रहा। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के साथ बड़ी संख्या में बच्चों ने भी मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा की।
लेखक के बारे मेंOmprakash Sati
शॉर्ट बायो : ओमप्रकाश सती पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में फारेस्ट, वाइल्डलाइफ, पाल्युशन एंड इनवायरमेंट, मार्केट, टेक और एजुकेशन से जुड़े समाचार लिख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
ओमप्रकाश सती को पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में फारेस्ट,वाइल्डलाइफ,एजुकेशन ,मार्केट एंड यूथस से जुड़े विषय पर काम कर रहे हैं।उनको फारेस्ट ,वाइल्डलाइफ और पोल्युशन से जुड़े विषयों का काफ़ी लंबा अनुभव है।
करियर का सफर
ओमप्रकाश ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में अमर उजाला कॉम्पैक्ट से की थी। इसके बाद अमर उजाला में 2015 तक काम किया। 2015 से वे हिन्दुस्तान के प्रिंट और डिजिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी (पीसीएम)और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा के बाद उन्होंने पत्रकारिता की राह चुनी। वे लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग में भी रहे। जिस कारण हार्ड खबरों में उनकी पकड़ काफी मजबूत है। एजुकेशन, वाइल्डलाइफ, पोल्युशन और इनवायरमेंट से जुड़े शोधों में उनकी रुचि और पकड़ है।
विशेषज्ञता
प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन
इंडियन वाइल्डलाइफ एक्ट्स एंड लॉ
करियर विकल्प
हिमालयन वाइल्डलाइफ
ह्यूमन वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट
हिमालयन फ्लोरा एंड फोना